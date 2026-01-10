Textul moțiunii, intitulat „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni”, critică direct modul în care ministrul de Externe a gestionat dosarul Mercosur și acuză o abordare ideologică în detrimentul interesului național.

În debutul documentului, se afirmă că:

„Politica externă a României nu este un exercițiu teoretic și nu poate fi tratată ca o zonă lipsită de răspundere. Nu este un seminar, nu este un experiment ideologic și nu este un spațiu în care deciziile pot fi luate fără consecințe. Politica externă produce efecte concrete, directe, asupra economiei naționale, asupra sectoarelor strategice și asupra vieții cetățenilor români.”

Autorii subliniază că responsabilitatea pentru modul în care România a votat la nivel european aparține ministrului de Externe:

„În acest context, responsabilitatea pentru pozițiile exprimate de România în cadrul Uniunii Europene aparține direct și personal ministrului Afacerilor Externe, doamna Oana Țoiu. (…) Doamna Țoiu a ales să spună «da» Acordului UE-MERCOSUR.”

Moțiunea susține că această decizie are consecințe economice negative asupra sectorului agricol:

„Această decizie nu a fost o eroare tehnică și nu a fost o scăpare procedurală. A fost o opțiune politică asumată, cu efecte economice profunde și negative pentru România.Acordul UE-MERCOSUR este un acord structural asimetric. El favorizează economiile puternic industrializate și lovește direct statele cu sectoare agricole extinse și vulnerabile. România se află exact în această categorie. Agricultura nu este un sector marginal al economiei românești, ci un pilon de stabilitate economică, socială și alimentară. Prin susținerea acestui acord, fermierii români sunt expuși unei concurențe neloiale din partea unor produse provenite din state care nu respectă aceleași standarde de mediu, siguranță alimentară și costuri de producție impuse agricultorilor români. În timp ce state industriale precum Germania și țările nordice obțin avantaje clare din exportul de utilaje și produse industriale, România riscă pierderi masive în agricultură, falimente, abandonarea terenurilor și o dependență crescută de importuri alimentare.”

Autorii moțiunii invocă și lipsa de comunicare în Guvern:

„Această decizie nu poate fi separată de viziunea ideologică pe care doamna Oana Țoiu o reprezintă. O viziune progresist-globalistă, în care statul național este perceput ca un obstacol, iar globalizarea ca un scop în sine. Această viziune poate fi legitimă în dezbateri doctrinare, dar devine periculoasă atunci când este aplicată mecanic în politica externă a României, fără raportare la realitățile economice concrete ale țării.”

Documentul are un ton critic și față de orientarea diplomatică atribuită ministrului:

„Diplomația nu se face cu sloganuri, cu postări, cu like-uri sau cu validare ideologică. Diplomația nu este „diplomație cu hashtag”. Diplomația se face prin negociere, prudență și apărarea interesului național. Atacarea publică a conducerii principalului aliat strategic al României reprezintă o eroare diplomatică gravă, care afectează credibilitatea statului român.”

În final, moțiunea susține că România ar fi ratat o ocazie strategică:

„Acordul MERCOSUR a fost un test strategic ratat pentru România. În timp ce state precum Franța s-au opus, iar Belgia a adoptat o poziție prudentă, România a ales să susțină acordul fără a negocia și fără a utiliza pârghiile politice disponibile. Abținerea României ar fi fost suficientă pentru a bloca adoptarea acordului. Nu este o metaforă și nu este o exagerare. Este o realitate matematică.”

Și se încheie cu apelul explicit către parlamentari:

„Când un ministru ignoră agricultura, nu consultă Guvernul și confundă diplomația cu activismul, Parlamentul României nu are voie să tacă. Astăzi nu votăm doar o moțiune. Astăzi votăm un semnal clar, că România nu mai acceptă miniștri care spun „da” altora și „nu” propriilor cetățeni.

De aceea, vă cer să votați această moțiune”

Demersul survine la scurt timp după ce, la finalul anului trecut, o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Oana Buzoianu, a fost adoptată de Senat. La acel moment, opozanții au invocat motive similare privind lipsa consultării și consecințele unor decizii asupra sectoarelor economice.

Controversa a căpătat greutate după declarațiile ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care a afirmat la Digi24 că nu fusese informat despre poziția României:

Întrebat când a aflat că România urma să voteze acordul Mercosur, Barbu a declarat:

„Nu am aflat. Nu am știut de acest lucru.”

El a susținut că în ultimele două săptămâni nu a fost consultat în calitate de ministru al Agriculturii și că decizia ar fi trebuit discutată în coaliție. Barbu a adăugat că dorește să vadă documentele aprobate de Guvern și asumate de președinte:

„De partea de Mercosur se ocupă Ministerul Economiei care are partea de comerț. MAE se ocupă de reprezentare de vot la nivelul Comisiei Europene. Și eu am solicitat, și înțelegeți foarte clar, vreau să văd acel memorandum care a fost aprobat în guvern de către primul ministru și apoi aprobat de președintele României. Eu vreau să văd acel document”,

Ce urmează

Moțiunea urmează să fie înscrisă pe ordinea de zi și supusă dezbaterii plenului Senatului. În cazul moțiunilor simple, acestea nu demit un ministru în mod automat, dar au rol politic de sancțiune.