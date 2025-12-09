Potrivit ministrului, recurgerea la energie de avarie a fost necesară din cauza dezechilibrelor apărute în sistemul electroenergetic, generate atât de limitările de transfer pe linia cu România, cât și de diferențele dintre consumul și producția efectivă față de cele estimate. Declarația a fost făcută într-un mesaj video publicat pe Facebook.

„Solicitarea ajutorului de avarie a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacităţii limitate pe interconexiunea cu România şi abaterile de la valorile prognozate a consumului şi generării pe piaţa energiei electrice”, a explicat ministrul într-o postare video pe Facebook.

Ministrul Dorin Junghietu a menționat că tariful exact va fi stabilit la începutul lunii următoare, însă a avertizat că acesta va fi semnificativ mai ridicat, deoarece energia de avarie nu se încadrează în livrările realizate de Energocom prin contracte comerciale sau prin achiziții de pe piețele de energie.

Pe 6 decembrie, „Moldelectrica” a solicitat în mod preventiv energie de avarie din România pentru câteva ore, după atacurile rusești asupra infrastructurii electrice din regiunea Odesa. Loviturile au lăsat o parte a sudului Ucrainei fără curent, iar aceste avarii au perturbat și fluxurile energetice din zonă. Operatorul moldovean a precizat că un grup energetic major din Ucraina a fost scos din funcțiune, iar liniile de interconexiune au ajuns aproape de limita maximă. Pentru a evita suprasarcinile în sistemul național, a fost cerut acest sprijin temporar din România.

În urma noilor atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene – care au impactat și sistemul Moldovei – reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, a anunțat că Uniunea Europeană analizează extinderea sprijinului pentru Republica Moldova și Ucraina. Bruxelles-ul lucrează deja la integrarea sistemelor energetice ale celor două țări cu rețeaua europeană, precum și la finanțarea lucrărilor de refacere și a măsurilor menite să crească reziliența infrastructurii energetice.