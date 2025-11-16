În raport se precizează că ritmul anual al prețurilor reglementate va depinde de ajustările așteptate în trimestrele IV 2025, I 2026 și I 2027. Printre aceste modificări se află și o majorare de 28,6 la sută a prețurilor la aprovizionarea cu apă caldă în luna noiembrie 2025.

BNM explică faptul că această creștere este determinată de aplicarea formulei de calcul aferente sezonului rece.

Documentul include și ipoteza ajustării tarifelor la apeduct și canalizare în municipiul Soroca, ceea ce ar urma să genereze o creștere a prețurilor la aceste servicii în cadrul Indicelui Prețurilor de Consum cu aproximativ 1,9 la sută în luna octombrie 2025.

Pentru primul trimestru al anului 2026, raportul anticipează o majorare de 16,7 la sută a prețurilor la energia electrică din cadrul IPC. BNM menționează că această evoluție este legată de ipoteza reducerii programului de compensare cu aproape două treimi față de nivelul actual.

După finalizarea programului de compensare, instituția estimează o creștere suplimentară de 7,1 la sută a prețurilor la energia electrică la începutul anului 2027.

„Pentru trimestrul I 2026 se anticipează o majorare de 16,7% a prețurilor la energia electrică din cadrul IPC având în vedere ipoteza reducerii programului de compensare cu aproximativ doua treimi din valoarea actuală. Odată cu finalizarea programului de compensare a creșterii tarifelor, prețurile la energia electrică se vor majora, conform estimărilor, cu 7,1 la sută la începutul anului 2027”, se menționează în raport.

Raportul ia în calcul și o posibilă diminuare cu circa zece procente a tarifelor la gazele naturale în luna februarie 2026. Aceeași direcție a fost menționată și de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a vorbit recent despre o reducere a prețurilor reglementate la gaze.

În capitolul dedicat prețurilor reglementate, documentul include și o majorare a tarifelor pentru serviciile de transport interurban și interraional cu aproximativ 13,8 la sută. Această ajustare ar urma să fie aplicată începând cu luna martie 2026, în baza unei noi metodologii de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane elaborată de ANTA.

Conform raportului, rata medie anuală a prețurilor reglementate ar urma să fie de 18,6 la sută în 2025 și de 3,6 la sută în 2026. Banca Națională prezintă și estimările privind inflația generală. Pentru anul în curs, instituția prognozează o inflație medie anuală de 7,7 la sută, în scădere față de anii anteriori, iar pentru 2026 o scădere la 4,3 la sută. În prognoza anterioară, nivelul estimat pentru anul 2026 era de 3,9 la sută.

Aceste evoluții reflectă impactul modificărilor de tarife anunțate și al măsurilor de ajustare care vor influența dinamica prețurilor în perioada analizată.