Compania Apa Nova anunță că furnizarea apei reci se întrerupe în perioada 20 noiembrie, ora 23.00, până la 21 noiembrie, ora 05.00. Este menționat că poate apărea tulburire a apei, însă nu sunt anunțați clienți afectați de lipsa furnizării apei.

Sunt incluse Bulevardul Camil Ressu, Strada Odobești, Strada Rebreanu Liviu, Intrarea Odobești, Aleea Ianca, Aleea Stănila, Strada Ilioara, Strada Lotrioara, Aleea Câlnău, Aleea Ilioara, Strada Caragea Ilie, Cap, Strada Rotundă, Strada Lunca Bradului, Strada Țicuș, Strada Firidei, Aleea Rotundă, Strada Gospodăriei, Strada Prevederii, Bulevardul Grigorescu Nicolae, Pictor, Strada Ștefan Constantin, Șold și Aleea Stănila.

În aceeași perioadă, furnizarea apei reci va fi totuși sistată pe alte străzi. Lista include Strada Pătulului, Strada Miniș, Strada Postăvarul, Strada Burdujeni, Aleea Zăvideni, Strada Cozla, Strada Mihale N. Stelian, Șold, Strada Prisaca Dornei, Strada Becaței, Strada Vârfureni, Strada Radu Gheorghe, Plt, Strada Ionescu D. Petre, Plt, Strada Șerban Ghiță, Șold, Aleea Agârbiceanu Ion, Bulevardul Pallady Theodor, Aleea Vârful Cu Dor, Aleea Cindrel, Aleea Fuiorului, Intrarea Rubinului, Intrarea Concursului, Aleea Postăvarul, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Strada Pădurea Craiului, Strada Credinței, Aleea Lunca Bradului, Aleea Adjud, Aleea Pădurea Craiului, Aleea Lunca Moldovei, Strada Antenei, Aleea Lunca Mureșului și Aleea Codrii Neamțului.

În Sectorul 5, furnizarea apei reci se întrerupe pe 20 noiembrie, în intervalul 09.00–19.00, pentru lucrări de modernizare și intervenție. Sunt vizate Drumul Cooperativei și Intrarea Cooperativei.

Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în București în perioada 17–23 noiembrie. Compania explică faptul că aceste opriri sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau mentenanță, astfel încât rețeaua să funcționeze în condiții bune.

Pentru București, întreruperile încep pe 17 noiembrie. Sunt vizate Strada Amiral Ioan Murgescu și zona formată din Strada Căminului și Șoseaua Pantelimon, între Bulevardul Ferdinand și Strada Ritmului, în intervalul 09.00–17.00.

Tot în aceeași zi este programată o întrerupere pe Strada General Ion Dragalina, cu lateralele Bogdan Petriceicu Hașdeu, Izvor și Pretorienilor, în intervalul 10.00–14.00.

Pentru ziua de 18 noiembrie sunt anunțate întreruperi pe Strada Doamnei la numărul 8, în perimetrul format din străzile Doamnei, Victoriei, Academiei și Regina Elisabeta, precum și pe Drumul Ciorogârla la numărul 371, în intervalul 09.00–17.00.

Pentru 19 noiembrie este menționat Bulevardul Petrila, unde întreruperea afectează și mai mulți agenți economici, inclusiv o benzinărie. Sunt enumerate străzile Pietroșița, Șoseaua București–Târgoviște, Rămurele, Verbinelor, Curtișoara, Dunacesti, Aldeni, Salva, Săveni, Lonea, Cristești, Redea și zonele adiacente, în intervalul 09.00–17.00.