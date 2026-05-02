Începând cu data de 1 aprilie 2026, sistemul succesoral din Republica Moldova a suferit modificări fundamentale, menite să simplifice procedurile juridice și să protejeze mai eficient drepturile membrilor familiei. Cetățenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită noilor prevederi legale, care transformă radical modul în care sunt distribuite bunurile după decesul unei persoane.

Cea mai semnificativă schimbare introdusă de legislația actuală vizează poziția soțului supraviețuitor în ierarhia moștenitorilor, acesta fiind acum inclus în prima clasă de succesiune, alături de copii.

Președinta Camerei Notariale din Republica Moldova, Victoria Iftodi, a oferit clarificări esențiale în cadrul unei emisiuni televizate, explicând contextul și necesitatea acestor reforme.

Potrivit acesteia, cadrul legislativ anterior obliga soțul supraviețuitor să participe la moștenire în concurs cu diverse alte clase de succesori, primind cote variabile în funcție de numărul și gradul de rudenie al celorlalți pretendenți.

Victoria Iftodi a arătat că, sub noua reglementare, soțul supraviețuitor moștenește cot la cot cu descendenții, în cazul în care cuplul a avut copii, scrie moldova1.md. Mai mult, specialista a subliniat că în situațiile în care nu există copii, soțul supraviețuitor are acum dreptul legal de a moșteni întreaga masă succesorală.

Această modificare a fost fundamentată pe numeroasele dificultăți practice întâlnite în trecut în Republica Moldova, în special în cazul familiilor fără copii, unde soțul rămas în viață era adesea forțat să împartă bunurile comune cu rude mai îndepărtate ale defunctului.

O altă noutate majoră adusă de reforma legislativă se referă la durata în care moștenitorii își pot exercita dreptul de a accepta sau de a renunța la bunurile lăsate de defunct.

Președinta Camerei Notariale din Republica Moldova a explicat că termenul pentru opțiunea succesorală a fost extins la un an de zile, oferind astfel un răgaz generos celor implicați.

Aceasta a ținut să precizeze că perioada de 12 luni începe să curgă exact din momentul decesului, care marchează deschiderea oficială a moștenirii, și nu de la data la care este depusă cererea la biroul notarial.

Deși legea permite și o acceptare tacită a moștenirii prin intrarea efectivă în posesia bunurilor, Victoria Iftodi a sugerat cetățenilor să dea dovadă de proactivitate. Ea i-a sfătuit pe aceștia să se prezinte la notar pentru deschiderea oficială a procedurii, deoarece, după expirarea celor 12 luni, probarea posesiei poate deveni o sarcină juridică anevoioasă.

„Le-aș sugera cetățenilor să fie activi și să se prezinte la notar cu deschiderea moștenirii, deoarece ulterior acestor 12 luni dovada intrării în posesie poate crea dificultăți”, a declarat aceasta.

Totodată, oficialul a menționat că noul termen este de un real folos persoanelor stabilite în străinătate, care au nevoie de timp pentru a reveni în Republica Moldova, deși a avertizat că o perioadă prea lungă poate duce la complicații, precum decese succesive în rândul moștenitorilor sau conflicte familiale.

În final, Victoria Iftodi a reamintit că legea aplicabilă este întotdeauna cea în vigoare la momentul decesului și a recomandat întocmirea unui testament. Ea a afirmat că acest act este esențial în special pentru familiile cu o structură complexă, pentru a preveni disputele între rude.

„Legea care va fi aplicată, în special ce ține de cercul de moștenitori, este cea de la momentul decesului. (…) Testamentul este un act pe care l-aș recomanda în special în situațiile când sunt familii complexe (…) pentru a evita problemele dintre moștenitori”, a transmis Victoria Iftodi.

Specialistul a concluzionat că testamentul rămâne un instrument flexibil, ce poate fi modificat sau revocat oricând, cu condiția ca persoana să aibă discernământ și să acționeze din proprie inițiativă.