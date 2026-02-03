Selecționerul Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, traversează o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Potrivit informațiilor publicate de GSP.ro, antrenorul a fost internat de urgență la începutul acestei săptămâni la Spitalul Universitar din București, unde se află sub monitorizare constantă din partea echipei medicale. Sursele citate indică faptul că situația este mai gravă decât se credea inițial, iar evoluția stării de sănătate este urmărită cu atenție.

Internarea din 2 februarie 2026, pe secția de cardiologie, este a treia din ultimele luni pentru selecționer. Mircea Lucescu se află sub supravegherea medicului cardiolog Cristian Udroiu, considerat unul dintre cei mai apreciați specialiști din domeniu.

„Situația lui Mircea Lucescu este gravă, fiind monitorizat în permanență”, au declarat surse medicale pentru GSP.ro, confirmând caracterul delicat al momentului.

Chiar și în aceste condiții, selecționerul continuă să fie activ din punct de vedere profesional. Potrivit acelorași surse, Mircea Lucescu urmărește constant, pe laptop și tabletă, meciurile jucătorilor eligibili pentru echipa națională, fiind implicat în procesul de analiză și selecție.

Cu toate acestea, medicii sunt prudenți și nu oferă garanții că antrenorul va fi în măsură să conducă naționala în semifinala barajului pentru Campionatul European, programată pe 26 martie 2026, la Istanbul, împotriva Turciei. Efortul fizic și stresul asociat unui astfel de meci ridică semne de întrebare privind capacitatea sa de a reveni la nivel maxim într-un interval atât de scurt.

Conform informațiilor obținute de GSP.ro, Mircea Lucescu avea în plan să efectueze un control medical amănunțit în Belgia, însă agravarea stării de sănătate a dus la anularea deplasării. Internările repetate în România au devenit, astfel, inevitabile.

În acest context, Federația Română de Fotbal ia în calcul scenarii de avarie și posibilitatea desemnării unui înlocuitor temporar, în cazul în care selecționerul nu va putea fi prezent pe bancă la meciul decisiv din luna martie.

Așteptări legate de o nouă evaluare medicală

O reevaluare a stării de sănătate a lui Mircea Lucescu este așteptată la începutul acestei săptămâni. Până atunci, cadrele medicale rămân rezervate în privința șanselor ca antrenorul să se recupereze complet până la confruntarea cu Turcia.

Situația este una sensibilă atât pentru selecționer, cât și pentru echipa națională, aflată într-un moment crucial al parcursului său sportiv, cu miza calificării la turneul final.