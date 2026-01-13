Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat marți deschiderea consultării publice pentru un apel de proiecte cu finanțare europeană dedicat dezvoltării centrelor de sănătate mintală și a serviciilor de prevenire a dependențelor.

Inițiativa se adresează spitalelor publice care doresc să își îmbunătățească infrastructura și capacitatea de intervenție în domenii considerate prioritare la nivel social și medical.

Instituția a explicat contextul acestei finanțări, subliniind nevoile identificate în comunități și impactul tematicilor vizate:

”Sănătatea Mintală şi prevenrea adicţiilor sunt realităţi care afectează comunităţi şi generaţii întregi. Pentru a răspunde mai bine acestor nevoi, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru un apel de proiecte dedicat investiţiilor în centre de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor, dezvoltate în cadrul spitalelor publice”.

Potrivit MIPE, apelul va include posibilitatea finanțării unor tipuri diverse de cheltuieli, printre care:

-amenajarea sau modernizarea spațiilor medicale,

-achiziția de echipamente pentru evaluare, diagnostic și tratament,

-dotări pentru activități de consiliere și prevenție,

-infrastructură pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului medical,

-facilități pentru pacienți, în special pentru cazuri cronice sau vulnerabile.

În comunicatul ministerului se menționează că:

Ministerul precizează că apelul susţine investiţii precum spaţii medicale noi sau modernizate, dotări şi echipamente necesare pentru diagnostic, tratament şi consiliere, dar şi condiţii decente pentru pacienţi şi pentru personalul medical care lucrează zilnic cu cazuri dificile.

Reprezentanții MIPE au mai transmis că:

”Scopul este simplu: mai multe servicii de sănătate mintală, mai aproape de oameni, în unităţi medicale care pot oferi sprijin real celor care au nevoie”.

Bugetul total disponibil este de 17 milioane de euro, ceea ce permite finanțarea unui număr semnificativ de proiecte, în funcție de valoarea eligibilă solicitată de fiecare beneficiar. Alocarea fondurilor se face conform calendarului stabilit de MIPE, care include etapa de dezbatere publică urmată de lansarea efectivă a apelului.

Procesul de consultare este deschis, iar toate instituțiile interesate pot formula puncte de vedere. Conform anunțului:

Observaţiile şi propunerile pot fi transmise până la 04 februarie 2026.

Context general

În ultimii ani, sănătatea mintală și dependențele au devenit teme de interes public major în România, atât din perspectiva sistemului medical, cât și din cea socială. Spitalele publice se confruntă frecvent cu lipsa spațiilor specializate, deficit de echipamente moderne și nevoia de programe integrate de prevenție și consiliere.

Investițiile propuse prin acest apel pot contribui la:

-reducerea presiunii asupra secțiilor existente,

-creșterea accesului pacienților la servicii specializate,

-îmbunătățirea condițiilor de tratament,

-creșterea capacității de diagnostic timpuriu și prevenție,

-crearea unor fluxuri de lucru compatibile cu standardele medicale actuale.

De asemenea, aceste proiecte pot susține personalul medical care gestionează cazuri dificile, atât în zona de psihiatrie, cât și în zona adicțiilor (alcool, droguri, narcotice sintetice, jocuri de noroc, adicții comportamentale etc.), întrucât modernizarea infrastructurii permite o abordare mai eficientă și mai sigură.