Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri că a fost făcut un nou pas important pentru derularea lucrărilor de proiectare și execuție ale Autostrăzii A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț.

Odată cu atribuirea contractelor de supervizare pentru secțiunea montană Sărățeni–Pipirig, cu o lungime de 116 kilometri, toate cele patru loturi din județele Mureș, Harghita și Neamț au acum contracte atribuite sau deja semnate pentru monitorizarea lucrărilor.

Potrivit ministrului, acest stadiu este esențial pentru asigurarea desfășurării corecte a proiectării și execuției uneia dintre cele mai complexe autostrăzi din România.

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat Asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. – Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Șirketi câștigătoare a contractului de supervizare pentru lotul 1C Sărățeni–Joseni, cu o lungime de 32,4 kilometri.

Contractul a fost atribuit pentru o valoare de 51,43 milioane de lei, fără TVA, și poate fi semnat dacă nu vor fi depuse contestații. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021–2027, și din bugetul de stat. Durata totală a contractului este de 118 luni, din care 54 de luni sunt alocate proiectării și execuției, iar 60 de luni reprezintă perioada de garanție a lucrărilor.

Tot în această săptămână, a fost atribuit și contractul de supervizare pentru lotul 2B Grințieș–Pipirig, în lungime de 31,5 kilometri, considerat cel mai dificil segment al Autostrăzii A8. Contractul a fost câștigat de o asociere de firme de inginerie din România și Slovacia, formată din Venturo Investment și Ae Dozoring.

Ministrul Transporturilor a subliniat că rolul supervizorului este extrem de important, având în vedere complexitatea tehnică a traseului montan, unde sunt prevăzute aproximativ 180 de poduri și pasaje, precum și 38 de tuneluri.

Ciprian Şerban mai declară că anul acesta, la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, au fost semnate toate cele patru contracte pentru construirea secţiunii de munte a Autostrăzii A8, contracte cu o valoare de 18 miliarde lei, iar începutul lui 2026 va însemna şi startul etapei de proiectare pentru această autostradă atât de aşteptată.

Pentru celelalte două loturi ale secțiunii Sărățeni–Pipirig, contractele de supervizare au fost deja semnate anterior. Este vorba despre lotul 1D Joseni–Ditrău și lotul 2A Ditrău–Grințieș, astfel încât întregul tronson montan al Autostrăzii A8 are acum cadrul contractual complet pentru monitorizarea lucrărilor.

Această etapă permite avansarea coerentă a proiectului și pregătirea efectivă pentru fazele următoare de implementare.

Lotul 1C Sărățeni–Joseni traversează județele Mureș și Harghita și include 39 de poduri și pasaje, trei tuneluri unidirecționale, patru polate și două ecoducte pentru permeabilitatea animalelor. Lungimea pasajelor și a tunelurilor este de aproximativ 16 kilometri, ceea ce reprezintă aproape jumătate din lungimea totală a lotului.

Contractul de proiectare și execuție pentru acest segment a fost semnat cu o asociere de companii din România și Bosnia-Herțegovina, iar etapa de proiectare este programată să înceapă la 30 martie 2026.