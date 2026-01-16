Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a clarificat poziția autorităților față de ideea de coplată în oncologie, subliniind că aceasta nu va fi susținută. Rogobete a explicat că orice barieră suplimentară poate provoca întârzieri în tratament, iar în oncologie fiecare zi contează pentru șansele pacientului.

Ministerul pune accent pe reducerea obstacolelor administrative și pe creșterea accesului la terapii, nu pe transferarea costurilor către bolnavi.

”Am văzut în spaţiul public discuţii despre coplată în oncologie. Vreau să fie foarte clar: este exclus ca Ministerul Sănătăţii să susţină o astfel de abordare. În oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere. Orice întârziere poate însemna pierderea unei şanse. Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primeşte un diagnostic greu”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

În ultimele luni, accesul la tratament oncologic a fost extins semnificativ: 41 de medicamente noi au fost incluse în lista de compensate și gratuite, dintre care 11 terapii inovative destinate inclusiv formelor rare sau avansate de cancer.

De asemenea, prevenția a fost consolidată prin registrele naționale de screening pentru cancerul de col uterin, sân și colorectal, iar sprijinul psihologic pentru pacienții oncologici este decontat. Îngrijirile paliative au fost integrate în spitale, ambulatoriu și la domiciliu prin programe naționale funcționale.

”Am scos prevenţia din zona declarativă şi am făcut-o funcţională: registrele naţionale de screening pentru cancerul de col uterin, sân şi colorectal sunt în transparenţă decizională. Fără date, prevenţia este slogan. Cu registre, devine politică publică, corectabilă şi evaluabilă. Am introdus decontarea sprijinului psihologic pentru pacienţii oncologici, pentru că tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci şi capacitatea reală a omului de a duce această luptă. Am integrat şi dezvoltat îngrijirile paliative în spitale, ambulatoriu şi la domiciliu, prin programe naţionale deja funcţionale, inclusiv pentru pacienţii oncologici, pe baza hotărârii de Guvern aflate în transparenţă”, a mai transmis ministrul.

În contrast, senatorul POT Gheorghe Vela a propus un proiect legislativ care ar fi permis pacienților oncologici să achite o coplată de până la 5% din costul serviciilor medicale.

Vela a argumentat că scopul proiectului său a fost protejarea pacienților neasigurați, în special a celor fără venituri, oferindu-le acces la tratamente ca și cum ar fi asigurați. El a precizat că plata coplății ar fi fost flexibilă, putând fi achitată în rate sau chiar deloc pentru persoanele fără venituri.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a subliniat însă că pacienții fără venituri înscriși în programele naționale de oncologie sunt considerați asigurați și beneficiază de întregul pachet de servicii medicale și medicamente necesare până la vindecarea afecțiunii, fără a fi necesară coplata.