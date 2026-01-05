Ministrul Sănătății propune gărzi de 12 ore în anumite secții și tarif fix pentru medici

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, la Medika TV, că vrea să permită spitalelor de urgență să organizeze gărzile în ture de 12 ore pentru anumite secții, acolo unde acest lucru este posibil și dorit. El a explicat că nu vrea reguli complicate sau o legislație greoaie, ci ceva simplu, similar cu ce a făcut pentru ambulatoriile de specialitate.

Rogobete nu exclude ideea unui tarif fix pentru fiecare gardă. Acest tarif ar putea fi calculat ținând cont de mai mulți factori, cum ar fi gradul spitalului, specialitatea secției și alți indicatori, și ar putea fi progresiv.

Ministrul Sănătății a mai zis că, în prezent, există multe inechități în modul în care sunt plătite gărzile în spitalele din România. Plata se face încă după standardele din 2017, iar vechimea este calculată în ani, nu în ore lucrate.

„Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca pentru anumite secţii din interiorul acestor spitale, unde se poate şi unde se doreşte şi unde există viziune, gărzile să fie organizate în 12 ore. Dacă mă apuc cu reguli stricte şi facem iar o legislaţie de-aia stufoasă de nu o poate aplica nimeni, ea nu se va putea aplica. Îmi doresc ceva simplu, le dăm posibilitatea, cum am făcut cu ambulatoriile de specialitate şi unde lucrurile funcţionează. Nu exclud nici varianta unui tarif fix pe gardă, să renunţăm la procent şi raportat la ceva, să fie un tarif fix pre gardă care să ţină cont, chiar dacă e procent sau nu ştiu, aici trebuie gândit, aici mai avem de calculat, dar există şi această discuţie, o am pe masă, a unui tarif fix care să ţină cont de gradaţia spitalului, care să ţină cont de specialitate, care să ţină cont de alţi indicatori şi care să fie progresiv”, a declarat Rogobete.

Ministrul Sănătății și-a exprimat dorința de a clasifica gărzile în mai multe tipuri: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență. A explicat că garda de monitorizare înseamnă că medicul se ocupă doar de pacienții din secția lui, iar garda de urgență implică și pacienți care vin din afara spitalului. El a precizat că aceste gărzile ar urma să fie plătite diferit și a spus că plata ar putea fi făcută printr-un tarif fix, calculat în funcție de rangul spitalului, specialitate, numărul de pacienți și complexitatea cazurilor.

„În primul rând, îmi doresc să clasificăm gărzile pe categorii. Gardă la domiciliu, pentru că se practică în toată Europa, gardă de monitorizare şi gardă de urgenţă. Garda de monitorizare înseamnă că medicul îngrijeşte doar pacienţii internaţi în secţia de care răspunde, iar garda de urgenţă înseamănă că medicul interacţionează şi cu urgenţele din afara unităţii sanitare. Sigur, plătite diferit. O altă discuţie ar fi ca plata a gărzilor să se facă pe tarif fix, adică nu pe tarif procentual dintr-un venit, iar acest tarif fix să fie calculat în funcţie de rangul spitalului, în funcţie de specialitate şi în funcţie de alţi indicatori şi de performanţă, cum ar veni, număr de pacienţi, de ce nu, complexitatea cazurilor şi aşa mai departe”, a punctat Rogobete.

Colegiul Medicilor din România (CMR) a susținut că gărzile ar trebui recunoscute ca vechime în muncă, plătite conform grilelor salariale actuale și că în spitalele cu multe cazuri complexe ar trebui introduse gărzi de 12 ore. Reprezentanții CMR au subliniat că activitatea dintr-un spital este continuă și că toți cei implicați trebuie să se implice responsabil, pentru ca gărzile să fie organizate în beneficiul pacienților, medicilor și al întregului sistem sanitar.