Astfel, vârsta de pensionare din Republica Moldova este menținută la 63 de ani pentru bărbați. În cazul femeilor, procesul de creștere a vârstei de pensionare continuă gradual, conform calendarului stabilit anterior, urmând ca pragul de 63 de ani să fie atins în anul 2028. Acest mecanism de ajustare este deja prevăzut în legislație și nu presupune introducerea unor noi schimbări în perioada următoare.

Ministrul a explicat că, deși în unele state europene vârsta de pensionare este mai ridicată, aceste valori sunt strâns legate de speranța de viață, care este mai mare în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană comparativ cu Republica Moldova. În acest context, diferențele dintre sisteme sunt justificate de realități demografice distincte.

Natalia Plugaru a menționat că în Republica Moldova speranța de viață se află într-o tendință de creștere, aspect considerat un indicator pozitiv. Cu toate acestea, autoritățile lucrează în prezent cu vârsta de pensionare deja stabilită și nu iau în calcul modificarea acesteia, subliniind că nu există planuri pentru ajustări suplimentare în 2026.

„În Moldova, speranța de viață este în creștere, ceea ce este un indicator pozitiv, însă la moment lucrăm cu vîrsta de pensionare stabilită și nu discutăm despre modificarea ei”, a declarat Natalia Plugaru în cadrul emisiunii „Rezoomat”.

În România, noua lege a pensiilor aduce schimbări clare în ceea ce privește calendarul pensionărilor pentru femei, printr-o creștere treptată a vârstei standard de pensionare și a stagiului de cotizare. Aceste modificări vor intra în vigoare de la începutul anului viitor și fac parte dintr-o reformă amplă a sistemului de pensii, care are ca obiectiv alinierea treptată a vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților până în anul 2035.

Conform noilor prevederi, în anul 2026 vârsta de pensionare pentru femei va continua să crească gradual. Aceasta va fi de 62 de ani și 6 luni în ianuarie 2026 și va ajunge la 62 de ani și 8 luni în ianuarie 2027. Creșterea vârstei standard este însoțită de majorarea stagiului complet de cotizare, care va urca de la 33 de ani și 3 luni la 33 de ani și 8 luni în aceeași perioadă.

În ceea ce privește stagiul minim de cotizare, acesta rămâne neschimbat la 15 ani, conform legislației în vigoare. Astfel, condițiile de bază pentru accesarea pensiei se păstrează, în timp ce pragurile superioare sunt ajustate gradual.

Noua lege introduce și un mecanism de recompensare pentru persoanele cu o vechime îndelungată în muncă. Angajații care au contribuit mai mult de 25 de ani la sistemul public de pensii pot beneficia de puncte de stabilitate. Acestea au rolul de a reflecta durata și continuitatea contribuțiilor și de a oferi un avantaj suplimentar celor cu cariere lungi.