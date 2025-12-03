Din cuprinsul articolului Programul FIV merge mai departe

Ministrul a descris programul nu doar ca pe o simplă măsură administrativă, ci ca pe o şansă reală pentru cuplurile care își doresc copii: „Programul FIV este mai mult decât o procedură medicală. Este speranță şi este şansa la o familie.”

Potrivit declarațiilor sale, succesul acestei etape reprezintă un semnal pozitiv: înscrierile s-au încheiat, contractele au fost semnate, iar statul își respectă angajamentul, prin urmare, beneficiarii pot spera să primească sprijinul promis.

Dar anunţul nu se opreşte aici: ministrul Muncii afirmă că deja se lucrează la o nouă ediție a programului pentru anul viitor. „Pentru anul viitor, pregătim deja noul program, finanțat atât din fonduri europene cât și din fonduri publice și cu mai mulți beneficiari. Avem datoria să sprijinim fiecare familie care luptă pentru acest vis.”

Această intenție de relansare arată că autoritățile nu consideră programul un simplu ajutor temporar, ci o politică pe termen mediu — care își propune să ofere un sprijin consistent familiilor ce doresc să aibă copii.

Cei care au fost declarați eligibili și au semnat contractele nu trebuie decât să aștepte: până la sfârșitul anului, vor primi voucherele în cont, bani care pot fi folosiți pentru acoperirea costurilor procedurilor FIV.

Pentru cei interesați, vestea este dublă: nu doar că sprijinul financiar se materializează rapid, dar perspectiva de relansare a programului aduce speranță și pentru cei care nu au reușit să se înscrie de data aceasta.

Ministrul Manole a subliniat că Programul FIV nu se limitează la sprijin financiar, ci are și un impact asupra sănătății publice: „Sprijinim familiile să aibă copii sănătoși, iar accesul la procedurile FIV este o măsură care contribuie la echilibrul demografic și la susținerea comunităților locale.” Acesta este un mesaj important pentru societate, arătând că măsura are și o componentă socială și preventivă.

Pentru a asigura corectitudinea și transparența programului, Ministerul Muncii va monitoriza constant modul în care sunt distribuite voucherele. „Vom urmări fiecare etapă, de la semnarea contractelor până la plata efectivă, pentru a ne asigura că sprijinul ajunge la cei care îl merită”, a explicat ministrul. Această atenție la detalii oferă siguranță atât beneficiarilor, cât și opiniei publice, consolidând încrederea în program.