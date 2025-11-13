Ministerul Muncii anunță una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în ceea ce privește sprijinul acordat cuplurilor care se confruntă cu dificultăți de concepție. Programul național de fertilizare in vitro (FIV), aflat până acum în grija bugetului de stat, va trece la o finanțare mai solidă, prin fonduri europene alocate în cadrul Programului Operațional Sănătate (POS).

Decizia vine după discuții extinse între ministere și structurile responsabile cu gestionarea fondurilor europene, dar și după presiuni constante din partea familiilor afectate, care au cerut un program predictibil, stabil și funcțional.

Florin Manole a confirmat joi că toate procedurile necesare au fost finalizate.

„Am reuşit! Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene. Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu speranţa de a-şi împlini visul de a avea un copil”, a transmis ministrul pe Facebook.

El a subliniat că includerea programului în POS nu este o simplă mutare administrativă, ci un pas decisiv pentru a asigura continuitatea sprijinului acordat celor care depind de procedurile FIV.

„Este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman, pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă”, a punctat Manole, subliniind caracterul social și emoțional al acestui demers.

Prin includerea în Programul Operațional Sănătate, proiectul FIV va beneficia de un cadru financiar mult mai predictibil, independent de fluctuațiile bugetului de stat sau de eventuale măsuri de austeritate. În anii trecuți, programul a întâmpinat sincope, perioade de suspendare și limitări ale numărului de beneficiari, tocmai din cauza resurselor insuficiente.

Noua sursă de finanțare ar putea permite creșterea numărului de dosare aprobate, extinderea numărului de proceduri decontate sau simplificarea birocrației pentru cei care aplică. Totul depinde de modul în care va fi construit ghidul solicitantului.

Urmează elaborarea ghidului și lansarea apelului de finanțare

„Astfel, vom demara rapid procedurile pentru elaborarea ghidului solicitantului, astfel încât finanţarea să devină realitate cât mai curând. Mulţumesc colegilor mei, Alexandru Rogobete şi Dragoş Pâslaru, pentru sprijinul şi colaborarea lor. Acesta este genul de proiect care aduce viaţă, speranţă şi încredere”, a mai transmis ministrul Muncii.

Elaborarea ghidului este etapa-cheie care va stabili regulile programului: cine poate aplica, ce documente sunt necesare, câte proceduri vor fi acoperite și ce costuri eligibile vor fi incluse.

După aprobarea ghidului, urmează lansarea apelului de proiecte, moment după care centrele medicale și beneficiarii vor putea accesa efectiv fondurile.

Infertilitatea afectează în România zeci de mii de cupluri, iar procedurile FIV sunt costisitoare: o singură încercare poate depăși 3.000–5.000 de euro, fără garanția unui rezultat. Pentru multe familii, sprijinul de la stat este singura modalitate de a încerca să aibă un copil.

Programul național FIV a fost reluat în 2023 după o perioadă lungă de întrerupere, iar interesul a fost uriaș. Mutarea lui în zona fondurilor europene ar putea transforma acest ajutor într-o politică publică durabilă, în locul unui proiect dependent anual de decizii bugetare.