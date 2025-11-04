Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că a avut, luni, o întrevedere cu Jitin Prasada, ministrul de stat pentru Comerț și Industrie al Indiei, pe marginea summitului găzduit de Doha, capitala Qatarului. Discuțiile au vizat modalitățile prin care cele două țări pot colabora mai eficient în domeniul muncii și al mobilității forței de muncă.

„Luni am avut o discuţie foarte bună cu ministrul de stat pentru Comerţ şi Industrie, Jitin Prasada. Am discutat, în cadrul celui de-al doilea Summit Mondial pentru Dezvoltare Socială organizat de ONU la Doha, în Qatar, despre cooperarea bilaterală în domeniul muncii, între România şi India. Ţara noastră are muncitori indieni care contribuie zilnic la dezvoltarea economiei noastre: în construcţii, industrie, servicii. Este important ca această colaborare să fie una echitabilă, bazată pe respect şi pe respectarea drepturilor fiecărui om care munceşte”, a transmis, marţi, Florin Manole, pe pagina sa de Facebook.

România s-a confruntat în ultimii ani cu o lipsă acută de forță de muncă în mai multe sectoare, iar muncitorii străini, în special cei proveniți din Asia, au devenit o resursă tot mai importantă. India este printre țările cu care România a dezvoltat parteneriate constante în acest domeniu, fiind deja o sursă semnificativă de lucrători calificați și semicalificați.

Autoritățile române au subliniat în mai multe rânduri necesitatea ca aceste colaborări să fie bazate pe respect reciproc și pe garanția că drepturile lucrătorilor sunt respectate. În același timp, o cooperare eficientă între guverne poate contribui la evitarea problemelor legate de intermedierea abuzivă, condițiile de muncă sau neconcordanțele legislative.

Întâlnirea de la Doha a avut loc în cadrul celui de-al doilea Summit Mondial pentru Dezvoltare Socială, un eveniment organizat sub egida ONU, care reunește lideri și oficiali din 154 de state. România și Uniunea Europeană au fost reprezentate la nivel înalt, dezbaterile concentrându-se pe teme precum combaterea sărăciei, justiția socială, accesul la educație și ocuparea forței de muncă.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, responsabilă pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și formare profesională, a reprezentat Uniunea Europeană la această reuniune. Ea a explicat într-un mesaj public de ce summitul are o importanță specială, fiind prima ediție după o pauză de aproape trei decenii.

„Reprezint Uniunea Europeană la cel de-al doilea Summit Social Mondial. (…) Sunt trei decenii de când acest tip de reuniune nu a mai avut loc. Timp în care omenirea a văzut şi evoluţie dar şi involuţie în privinţa bunăstării şi demnităţii umane. 800 milioane de oameni trăiesc în sărăcie extremă. 2 miliarde de persoane nu siguranţă mesei zilnice. Schimbările climatice, conflictele, evoluţiile geostrategice vor înrăutăţi această situaţie dacă ţările nu acţionează împreună, coordonat, într-un cadru multilateral pentru a pune progresul social în centrul tuturor demersurilor politice şi economice. Era, deci, timpul să avem o astfel de reuniune la nivel înalt pe teme sociale”, a scris Roxana Mînzatu, pe pagina sa de Facebook.

Summitul de la Doha marchează o relansare a dialogului global privind echitatea socială și dezvoltarea sustenabilă, într-un moment în care dezechilibrele economice și sociale sunt amplificate de crizele internaționale.

Reuniunea a pus accent pe cooperarea între state și pe importanța integrării dimensiunii sociale în strategiile economice naționale și internaționale.

Potrivit Roxanei Mînzatu, Uniunea Europeană și statele sale membre reprezintă la nivel mondial principalul contributor financiar al Organizației Națiunilor Unite. UE asigură aproximativ o cincime din cotizațiile oficiale și o treime din contribuțiile voluntare destinate programelor și proiectelor ONU.

„Europa este cel mai mare furnizor de asistenţă pentru dezvoltare – 90 miliarde euro, anual. Modelul social european, care echilibrează competitivitatea economică şi echitatea socială, concretizată în Pilonul European al Drepturilor Sociale, reprezintă viziunea pe care o propunem partenerilor internaţionali. Suntem responsabili nu doar să combatem inegalităţile şi sărăcia atât la noi acasă, dar şi peste tot în lume”, a mai notat ea.

Declarația subliniază rolul pe care Uniunea Europeană îl joacă în susținerea progresului social și în promovarea unui model de dezvoltare care combină eficiența economică cu protecția socială. În contextul global actual, în care disparitățile economice se adâncesc, acest model devine un punct de referință pentru statele care caută soluții de dezvoltare echitabilă.

De asemenea, implicarea UE în astfel de forumuri globale este menită să reafirme angajamentul comunitar pentru cooperare multilaterală și solidaritate internațională. România, ca stat membru, se aliniază acestei direcții, contribuind activ la promovarea drepturilor sociale și a condițiilor echitabile de muncă la nivel global.