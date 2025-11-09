Ministrul Justiției anunță o lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor

Marinescu a precizat că există în dezbatere un proiect de lege care prevede pedepse severe, inclusiv închisoarea pe viață, pentru omorurile comise din motive josnice, inclusiv cele de natură de gen. Până la adoptarea unor noi reglementări, ministrul a subliniat că legislația actuală trebuie aplicată cu strictețe, asigurându-se respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a catalogat cazul femeii ucise pe stradă de fostul soț, sub privirile copilului, drept „un act de o gravitate și o atrocitate șocantă”. El a subliniat necesitatea unei reacții ferme din partea autorităților responsabile cu aplicarea legii și a precizat că există în dezbatere două proiecte de lege menite să înăsprească pedepsele pentru crimele comise din motive „josnice”, inclusiv cele de natură de gen.

”Este necesar să întărim cadrul legal, sens în care Ministerul Justiţiei a pus în consultare publică o soluţie legislativă care introduce o formă calificată a infracţiunii de omor, care permite pronunţarea inclusiv a unor pedepse de privare de libertate pe viaţă, pentru infracţiuni de suprimare a vieţii care sunt justificate, între ghilimelele, că nu poate exista justificare, de motive josnice, cum ar fi inclusiv acelea de gen, adică ipoteza femicidului. În paralel, există o iniţiativă la nivelul Parlamentului care doreşte să consacre explicit şi distinct în legislaţia penală din România o incriminare a infracţiunii de femicid”, a declarat Radu Marinescu, la Digi 24.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a subliniat că legislaţia actuală are instrumentele necesare pentru a preveni astfel de cazuri, deşi poate fi îmbunătăţită. El a precizat că va solicita clarificări privind modul în care drepturile şi libertăţile cetăţenei ucise au fost respectate şi protejate de autorităţile statului.

Marinescu a explicat că, deşi nu poate interveni în conţinutul dosarelor aflate pe rolul instanţelor pentru a nu afecta independenţa justiţiei, are competenţa de a urmări modul în care sunt apărate drepturile fundamentale ale cetăţenilor şi, pe baza acestei atribuţii, poate cere informaţii despre gestionarea situaţiei.

”Important este de precizat că noi avem legislaţie, în momentul de faţă, care trebuie să fie aplicată şi care are aptitudinea să prevină astfel de cazuri. Ea este de îmbunătăţit, dar există în momentul de faţă instrumente legale care să prevină astfel de cazuri. (…) Întrebarea este ce s-a întâmplat în acest caz şi aici trebuie verificat. Voi solicita, în virtutea rolului constituţional şi legal care îmi revine (…) Constituţia dă o anumită autoritate ministrului Justiţiei şi voi solicita clarificări cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ale doamnei care a fost ucisă într-un mod atât de groaznic, în acest caz, au fost respectate şi protejate, adică să ştim dacă şi-au făcut datoria autorităţile statului.(…) În limitele competenţelor mele, pentru că, încă o dată, vreau să fiu foarte bine înţeles, eu nu am competenţe să intervin în conţinutul cauzelor care se află pe rolul organului judiciar, şi trebuie să respectăm acest lucru tocmai pentru a asigura independenţa justiţiei, dar am competenţe de a veghea la modul cum sunt apărate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi în baza acestor competenţe pot să cer informaţii despre modul în care a fost gestionată o anumită situaţie”, a adăugat Radu Marinescu.

Întrebat despre introducerea noțiunii de femicid în legislație, ministrul a afirmat că susține orice prevedere legală care ar permite o combatere mai eficientă și mai fermă a acestui fenomen.