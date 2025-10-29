Deputatul PNL Alina Gorghiu, care a propus acest proiect, afirmă că reprezintă un progres semnificativ pentru întreaga societate, oferind femeilor care nu au reușit să depună anterior plângeri o șansă reală de a-și face dreptate.

Alina Gorghiu a transmis pe Facebook că uciderea unei femei din motive legate doar de sexul ei primește astfel o denumire clară, o cauză recunoscută și o reglementare legală.

„Azi este ziua aceea în care depunem proiectul de lege care va reglementa femicidul. Ziua în care spunem clar, uciderea unei femei doar pentru că e femeie, are un nume, are o cauză și de azi are o lege”, arată Alina Gorghiu, inițiatoare a proiectului de lege, într-un mesaj pe Facebook.

Deputatul PNL subliniază că legea face diferența între diverse tipuri de infracțiuni, recunoscând că nu toate au aceeași gravitate.

„Când o femeie este ucisă de partener de soț, de fostul soț, în numele controlului, al geloziei sau al onoarei, nu e un simplu omor. Este femicid. Legea obligă Poliția, procurorii și Medicina legală să colecteze şi să publice date despre toate cazurile. De ce? Pentru că niciun dosar nu trebuie să mai fie uitat, niciun nume nu trebuie să mai dispară din statistici. Se introduc prin această lege pedepse mai mari pentru crimele comise din dorința de control sau de dominație, iar în școli, educație despre egalitate de gen și relații nonviolente”, spune Gorghiu.

Proiectul de lege aduce modificări importante, clarificând definiția violenței în funcție de sex și stabilind pedepse adecvate pentru faptele comise împotriva femeilor.

Alina Gorghiu a afirmat că adoptarea legii reprezintă un pas important pentru societate, oferind recunoaștere femeilor care nu au reușit să depună plângeri sau care au fost reduse la tăcere, precum și mamelor care nu au fost crezute, subliniind că astfel de fapte nu mai pot fi considerate simple tragedii familiale, ci femicid.