Senatul a adoptat luni, în unanimitate, proiectul de lege care aduce modificări importante legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice, în cadrul unui demers prezentat ca fiind crucial pentru întărirea protecţiei celor vulnerabili.

Iniţiativa legislativă, elaborată în Comisia specială comună „România fără violenţă domestică”, condusă de Alina Gorghiu, urmează să ajungă la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Alina Gorghiu a apreciat că adoptarea proiectului reprezintă un pas decisiv înainte şi un semnal ferm că Parlamentul răspunde realităţilor dure cu care se confruntă victimele violenţei domestice. Ea a transmis, într-un comunicat de presă, că acest vot unanim reflectă faptul că vocea victimelor este auzită şi că legile statului sunt actualizate în mod concret pentru a le oferi protecţie şi sprijin real.

Gorghiu, preşedinte al comisiei speciale, a explicat că proiectul s-a bazat atât pe experienţa specialiştilor din teren, cât şi pe sesizările organizaţiilor care lucrează zi de zi cu victime ale abuzurilor.

„Astăzi, în Senat, a fost adoptat în unanimitate de voturi proiectul de lege prin care aducem modificări esenţiale pentru protejarea victimelor violenţei domestice. Este un pas important înainte- un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament, iar legile României se schimbă pentru a le oferi protecţie reală şi sprijin concret. Proiectul a fost elaborat în cadrul Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică”, pe care o conduc, şi a avut la bază realităţile dure din teren, semnalate de specialişti, instituţii şi organizaţiile care lucrează zilnic cu victimele”, a transmis Alina Gorghiu luni, 27 octombrie.

Potrivit Alinei Gorghiu, una dintre modificările centrale vizează durata ordinului de protecţie provizoriu: acesta se va prelungi automat până la soluţionarea cererii pentru emiterea ordinului de protecţie în primă instanţă. Măsura este destinată eliminării perioadelor de vulnerabilitate juridică în care agresorul ar putea reveni asupra victimei.

În plus, a fost eliminată posibilitatea ca victima să renunţe la judecarea cererii privind ordinul de protecţie atunci când aceasta a fost introdusă în numele ei de autorităţile competente, de procuror sau de furnizori acreditaţi de servicii sociale. Gorghiu a menţionat că această schimbare garantează continuitatea procedurilor juridice în situaţiile în care victima este supusă presiunilor abuzatorului.

Un alt element esenţial al proiectului este reprezentat de majorarea pedepselor pentru încălcarea ordinului de protecţie, în cazul agresorilor cu antecedente privind comportamente similare. Gorghiu a evidenţiat că limitele speciale ale sancţiunilor sunt crescute cu jumătate, ceea ce constituie un avertisment ferm pentru recidivişti şi întăreşte eficienţa instrumentelor legale de protecţie.

Totodată, iniţiativa extinde dreptul de a solicita un nou ordin de protecţie şi către instituţiile şi persoanele abilitate, la expirarea celui anterior, dacă există indicii că victima rămâne în pericol. În situaţia în care serviciul de probaţiune nu furnizează o evaluare de risc, instanţa va avea obligaţia de a realiza propria analiză pe baza probatoriului.

De asemenea, proiectul aduce o modificare importantă în Codul Penal: în caz de lovire sau vătămare corporală din culpă asupra unui membru de familie, retragerea plângerii de către victimă nu va mai suspenda cursul procesului penal.

Scopul acestei ajustări este eliminarea situaţiilor în care agresorii scapă nepedepsiţi prin presiuni, manipulare sau intimidarea victimelor.

„Am extins dreptul de a solicita un nou ordin de protecţie şi pentru instituţiile şi persoanele abilitate, la expirarea celui anterior, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei protejate i-ar fi puse în pericol. Am prevăzut că, în lipsa evaluării de risc a serviciului de probaţiune, în procedura de soluţionare a cererii de revocare a ordinului de protecţie sau de înlocuire a măsurilor dispuse, instanţa va realiza propria evaluare pe baza probelor din dosar. Am introdus o modificare esenţială în Codul Penal: în cazurile de loviri sau vătămare corporală din culpă comise asupra unui membru de familie, retragerea plângerii penale nu mai produce efecte”, a mai indicat fostul ministru liberal al Justiției.

Alina Gorghiu a subliniat că, prin toate aceste modificări, se consolidează protecţia reală a victimelor şi se închid portiţele care, în trecut, ar fi favorizat agresorii. Ea a insistat asupra faptului că iniţiativa plasează legislaţia naţională în acord cu standardele europene şi răspunde nevoilor reale din comunităţi.

„Fiecare femeie, fiecare copil, fiecare victimă a violenţei domestice merită protecţie, sprijin şi o voce care să fie auzită”, a mai transmis Gorghiu.

Proiectul de lege va continua acum traseul legislativ în Camera Deputaţilor. Gorghiu a afirmat că va sprijini în continuare adoptarea finală rapidă a noilor reglementări, pentru ca acestea să intre în vigoare cât mai curând.