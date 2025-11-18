În cadrul întâlnirii cu Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), la care au participat și conducerea ANSVSA și a Consiliului Concurenței, discuțiile s-au concentrat pe pregătirea pieței pentru vârful de consum din iarnă.

„Având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă, am discutat modalitățile de integrare a cât mai multor fermieri în lanțurile de retail, pentru ca românii să găsească pe raft carne de porc românească. În lunile noiembrie și decembrie, în urma investițiilor din ultima perioadă, producția internă poate satisface consumul de carne proaspătă de porc, iar fermele din România dispun de efective suficiente și de calitate”, a declarat oficialul MADR.

Ministrul a amintit și de efectele Programului de susținere a crescătorilor de suine, finanțat prin Legea 195/2018, care a adus peste un miliard de lei în sector și a dus la crearea a peste 10.000 de locuri de cazare pentru reproducție.

„Importanța strategică a acestor investiții constă în asigurarea securității alimentare și în reducerea dependenței de importuri de carne de porc. Prin crearea unei capacități interne semnificative de reproducție și creștere, România își consolidează baza de producție și sprijină economia locală în cele 18 județe implicate. Finalizarea celor 25 de contracte de finanțare va contribui decisiv la creșterea ofertei de suine autohtone, având un impact pozitiv asupra lanțului valoric și asupra veniturilor fermierilor, făcând sectorul mai rezilient și mai competitiv pe piața europeană”, a explicat Barbu.

Ministerul Agriculturii vrea să colaboreze cu ANSVSA pentru certificarea trasabilității, astfel încât consumatorii să poată identifica ușor carnea de porc produsă în România.

În paralel, discuțiile au vizat și sectorul avicol, unde România are un grad de autosuficiență de peste 120% la ouă.

Reprezentanții lanțurilor comerciale și-au exprimat disponibilitatea de a crește prezența produselor locale pe rafturi în perioada sărbătorilor.