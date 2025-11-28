Ministrul Finanțelor a precizat că, în perioada următoare, prioritatea va fi asigurarea cofinanțărilor necesare pentru plata facturilor aflate în procesare la nivelul ministerelor, pentru a facilita atragerea fondurilor europene și a menține fluxul de bani fără impact asupra deficitului bugetar.

”Am reaşezat bugetele ministerelor pentru a reflecta noua structură a PNRR. Am simplificat procedural transferul fondurilor (din împrumuturi în granturi) prin notificări. Acest lucru permite plăţi rapide, fără birocraţia actelor adiţionale, accelerând implementarea proiectelor europene. Asigurăm fondurile necesare pentru plata integrală a asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap grav, acoperind creşterea numărului de beneficiari şi sprijinind astfel autorităţile locale. Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor la final de an, pentru asigurarea cheltuielilor referitoare la derularea programelor de sǎnǎtate şi a unor servicii esenţiale de transport”, explică ministrul.

Nazare a subliniat că, având în vedere că sfârșitul de an aduce tradițional cea mai mare presiune pe cheltuieli, rectificarea a fost concepută cu prudență.