Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că un impozit care trebuia să intre în vigoare în 2026 va fi aplicat, de fapt, abia din 2027. El a explicat că impozitarea serelor, solariilor, ciupercăriilor și silozurilor revine la forma de dinainte de modificarea Codului Fiscal. Astfel, aceste construcții vor fi scutite complet de impozit pe tot anul 2026.

Nazare nu poate oferi un calcul exact al impactului bugetar pentru această categorie, dar își dorește măsuri care să acopere pierderile. Totodată, ministrul Finanțelor a subliniat că Guvernul Bolojan nu a renunțat definitiv la acest impozit, ci doar l-a amânat până în 2027. Consecința este că, în anul 2026, românii nu vor plăti acest impozit.

Ministrul Finanțelor a mai zis că, inițial, solariile nu erau considerate construcții și nu erau taxate, însă măsura viza întreaga categorie, nu doar solariile. El a spus că decizia luată în ședința de Guvern Bolojan este ca scutirea să se aplice pe tot anul 2026, urmând ca impozitul să intre în vigoare din 2027.

Potrivit lui, Ordonanța Trenuleț conține mai multe capitole importante, printre care reducerea cheltuielilor bugetare, relansarea economiei, stimularea investițiilor private, sprijinirea persoanelor vulnerabile, combaterea evaziunii fiscale și alte măsuri considerate necesare.

„Această măsură care viza serele, solariile, ciupercăriile, silozurile revine acolo unde era înainte de modificarea Codului Fiscal, adică este 100% scutită de impozit pentru 2026. Nu pot să vă dau un impact strict pentru această categorie. Îmi doresc măsuri care să-l compenseze. Solariile, în accepțiunea inițială, nefiind construcții, nu erau taxate. Dar nu e vorba de solarii aici, era vorba de întreaga categorie. Astăzi, decizia luată în ședința de guvern a fost să se aplice pentru întregul an 2026. Practic, se prorogă până în 2027 aplicarea ei, cu scutire în 2026. Ordonanța de măsuri fiscale pe care Guvernul a adoptat-o astăzi a avut capitole pe care aș vrea să le trec în revistă. E vorba de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, măsuri de relansare economică, stimulare a investițiilor private, măsuri privind sprijinirea persoanelor vulnerabile, măsuri privind combaterea evaziunii fiscale și alte măsuri necesare”, a declarat Nazare.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, la rândul său, că Guvernul Bolojan a decis să mențină scutirea de impozit pentru serele și solariile folosite de fermieri și gospodării. Noile reguli din Codul Fiscal spun că nu vor fi impozitate clădirile folosite doar pentru agricultură, cum sunt serele, solariile, răsadnițele, ciupercăriile sau silozurile pentru furaje și cereale.

Decizia a venit după ce Ministerul Finanțelor a renunțat la ideea de a introduce un impozit suplimentar pentru aceste clădiri.

Barbu a spus că PSD a atras atenția că această taxă ar fi pus o presiune inutilă asupra fermierilor, iar impactul ei asupra bugetului ar fi fost foarte mic. Barbu a mai spus că agricultorii au nevoie de sprijin din partea statului, nu de taxe sau obstacole, mai ales în perioade economice dificile. Menținerea scutirii este văzută ca un pas important pentru protejarea agriculturii și a producției alimentare românești.