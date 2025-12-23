Guvernul a adoptat, în ședința de marți, așa-numita „Ordonanță-trenuleț”, un act normativ care prevede reducerea unor cheltuieli bugetare, amânarea altora și reglementarea unor aspecte considerate necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.

Măsura vine într-un context fiscal dificil, marcat de presiuni pe deficit și de nevoia menținerii echilibrelor bugetare asumate la nivel european.

După aprobarea ordonanței, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a oferit detalii privind pregătirea bugetului pentru anul 2026. Acesta a subliniat că modul în care vor fi puse bazele bugetului este esențial și a precizat că primele consultări pentru elaborarea acestuia vor începe în luna ianuarie, moment în care va fi anunțat și calendarul de aprobare.

Referindu-se la execuția bugetară, ministrul a arătat că datele preliminare pentru luna noiembrie indică o evoluție mai bună decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit acestuia, deficitul bugetar înregistrat în noiembrie este de aproximativ 6,4%, comparativ cu 7,15% anul trecut, ceea ce înseamnă un nivel de circa 121 de miliarde de lei, față de aproximativ 125 de miliarde în anul anterior.

Astfel, deficitul nominal ar fi mai mic cu aproximativ patru miliarde de lei.

„E foarte important modul în care vom pune bazele bugetului pentru 2026. Primele consultări pentru elaborarea bugetului vor începe în ianuarie. În acel moment vom şi anunţa un calendar de aprobare a bugetului. Aş putea să vă spun, în preambul, în privinţa lunii noiembrie, dacă mă tot întrebaţi de execuţie, vă dau veşti bune în privinţa execuţiei. Încă nu s-a publicat execuţia bugetară pentru luna noiembrie, dar pot să vă spun că deficitul înregistrat în noiembrie este 6,4% faţă de deficitul înregistrat anul trecut de 7,15%. Vorbim de 121 de miliarde aproximativ faţă de 125 câte erau anul trecut. Practic, deficitul nominal este mai mic în luna noiembrie cu aproximativ patru miliarde”, a declarat Alexandru Nazare, marți seară.

În ceea ce privește anul 2026, Alexandru Nazare a precizat că ținta exactă de deficit va fi anunțată odată cu proiectarea bugetului, însă aceasta este estimată între 6% și 6,5%, în limitele deja agreate cu Comisia Europeană și în cadrul traiectoriei fiscal-bugetare stabilite.

Ministrul a mai arătat că, pe măsură ce vor fi realizate economii și vor fi reduse anumite cheltuieli, există posibilitatea relaxării unor măsuri, cu condiția să nu fie pusă în pericol stabilitatea fiscal-bugetară.