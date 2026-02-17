Ministrul Bogdan Ivan atrage atenția că există diferențe de preț inclusiv în comparație cu energia cumpărată din alte state europene. Întrebat dacă românii vor plăti mai puțin la energie în acest an, ministrul a explicat că autoritățile analizează atât costurile de producție, transport și stocare, cât și modul de organizare al pieței unde se tranzacționează electricitatea. În opinia sa, pot fi obținute reduceri vizibile dacă vor fi corectate disfuncționalitățile identificate recent în mecanismul de tranzacționare.

El a precizat că, în prezent, există situații în care companii românești cumpără energie din Germania la un preț mai mic decât cel disponibil pe piața internă, ceea ce indică probleme structurale în sistem.

Ministrul a vorbit și despre existența unui cvasi-monopol pe platforma locală de tranzacționare, care ar menține prețurile la un nivel mai ridicat decât media europeană. Potrivit acestuia, prețurile de pe această platformă sunt în medie cu 9,5% mai mari decât cele practicate pe o platformă utilizată la nivelul Uniunea Europeană.

Guvernul intenționează să permită accesul României la această platformă internațională, care până acum nu a putut opera pe piața locală din cauza unor interpretări administrative și de reglementare potrivit cărora nu ar respecta anumite legi și regulamente naționale. Ministrul a precizat că a primit informațiile privind această situație săptămâna trecută și că se ocupă personal pentru ca România să devină parte a acestei piețe.

Doar prin corectarea acestui aspect, susține oficialul, ar putea fi posibilă o scădere de aproximativ 9% a prețului din piață.

Pe lângă modificările legate de platforma de tranzacționare, ministrul consideră că optimizarea costurilor de producție, transport și stocare a energiei electrice poate conduce la o reducere de cel puțin 10%-15% în perioada următoare.

„Prin optimizarea costurilor de producție, transport și stocare a energiei electrice putem să ajungem la o scădere de cel puțin 10%-15% în perioada următoare. Am mai descoperit, împreună cu colegii mei, săptămâna trecută, un element important. Pe piața pe care se tranzacționează energia în România există un fel de monopol, care are prețurile în medie cu 9,5% mai mari decât pe o platformă folosită în toată Uniunea Europeană. Astăzi avem companii din România care cumpără energie din Germania, de exemplu, mai ieftină cu aproximativ 10% decât cea pe care o găsesc în România. Întâmplător, acea platformă internațională nu poate opera în România pentru că anumite interpretări administrative spun că nu respectă unele regulamente și legi. Am primit această informație săptămâna trecută și mă ocup ca România să fie parte din această piață. Dacă judecăm doar după acest aspect, o scădere de aproximativ 9% a prețului din piață este posibilă”, a declarat ministrul la Antena 3.

Acesta afirmă că, prin bună credință, organizare fermă și voință politică aliniată atât la nivelul coaliției de guvernare, cât și al opoziției, este posibilă reducerea prețului energiei și al gazelor. Oficialul își asumă să facă toate demersurile necesare pentru ca românii să nu mai plătească printre cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană, obiectivul declarat fiind reducerea facturilor pentru consumatori și apropierea tarifelor de nivelurile europene.