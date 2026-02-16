Florin Manole a explicat că eliminarea CASS pentru mame și veterani trebuie analizată din perspectiva responsabilității sociale a statului, nu strict prin prisma calculelor financiare. Ministrul Muncii a insistat că revenirea la cadrul existent până la finalul anului trecut ar corecta o decizie care a afectat un număr important de beneficiari.

„România are nevoie de o politică demografică. Doar a scuti de CASS, adică a reveni la o situație pe care am avut-o până la sfârșitul anului trecut, nu este suficient, dar este totuși un pas înainte. În loc să mergem în direcția bună, aceea de a avea o politică demografică de care toată Europa simte nevoia, noi am mers puțin în direcția greșită. Este vorba de peste 140.000 de beneficiari, majoritatea mame, care ar fi scutite. Deci, din martie, dacă am putea să ne așezăm tot în marja anterioară”, a spus el.

Ministrul a precizat că nu impactul bugetar trebuie să fie criteriul decisiv în această situație, ci recunoașterea meritelor și a sacrificiilor făcute de anumite categorii sociale. În opinia sa, eliminarea CASS pentru aceste grupuri reprezintă un gest de recunoștință din partea statului român.

„Este o măsură simbolică, nu este vorba despre un impact bugetar. În sensul recunoștinței pentru niște oameni care s-au jertfit, din fericire nu cu prețul vieții, dar totuși cu niște repercusiuni pentru această țară. Este vorba, încă o dată, de o măsură de reparație morală, pentru că nu presupune vreun efort bugetar foarte mare”, a declarat Florin Manole.

Oficialul a arătat că discuțiile pe această temă au fost purtate în cadrul coaliției, iar poziția partidului din care face parte a fost exprimată constant în spațiul public.

Florin Manole a contextualizat propunerea privind eliminarea CASS în cadrul negocierilor politice din actuala formulă guvernamentală, subliniind că PSD a susținut atât măsuri adoptate în coaliție, cât și poziții critice față de alte decizii.

„Au fost multe măsuri luate cu PSD la masă, dar, în același timp, am spus public, în conferințe de presă și în dezbateri, prin vocea președintelui partidului, a miniștrilor sau a multor altor membri, cu ce nu suntem de acord, de exemplu CASS la pensii”, a spus Manole.

Ministrul a admis că au existat situații în care formațiunea sa nu a reușit să își impună punctul de vedere, însă a subliniat diferența ideologică din actuala coaliție.

„Am avut câștig de cauză, alteori nu am avut câștig de cauză, dar suntem totuși un partid de stânga între trei partide de dreapta”, a afirmat acesta.

În același context, Florin Manole a oferit exemplul plafonării prețurilor la alimente, măsură pe care PSD o consideră esențială pentru limitarea efectelor inflației. El a evidențiat faptul că această politică a fost menținută și în actualul Executiv.

„Sunt lucruri pe care le-am spus la masă, care au generat dezbatere publică, inclusiv mai aspră, inclusiv critică la adresa noastră, și care au rămas în vigoare. De exemplu, plafonarea prețurilor la alimente, un lucru pe care ministrul Barbu l-a făcut cu mult înainte de Guvernul Bolojan, dar pe care a reușit să îl mențină în vigoare și în acest guvern. A fost un lucru important. Gândiți-vă cum ar fi arătat inflația fără această măsură. Am văzut că vine acum cu o altă măsură suplimentară, o idee extrem de bună în această legătură”, a adăugat el.

Potrivit propunerii formulate de PSD, eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate ar urma să se aplice mamelor, veteranilor de război și beneficiarilor de venit minim de incluziune. În total, peste 500.000 de familii ar putea beneficia de această măsură socială, dacă inițiativa va fi adoptată.