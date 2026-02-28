Radu Miruţă a fost întrebat sâmbătă, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, dacă intenționează să majoreze vârsta de pensionare a militarilor.

Radu Miruţă a explicat că există deja o lege recent adoptată care reglementează pensionarea militarilor. Potrivit acestuia, în prezent, vârsta standard de pensionare în Armată este de aproximativ 58 de ani, față de 65 de ani în cazul personalului civil. Noua lege prevede însă că, până în 2035, vârsta standard de pensionare va ajunge treptat la 65 de ani și pentru militari, tocmai pentru a evita schimbările bruște.

Ministrul a precizat că, la fel ca în alte state, pentru anumite categorii de militari care lucrează în condiții grele sau riscante — precum cei expuși la praf, zgomot, intemperii ori cei din specializări precum scafandrii sau parașutiștii — vârsta de pensionare va fi redusă față de standard, fiind considerată acceptabilă ieșirea mai devreme din activitate.

”E o lege pentru militari, care e încă proaspătă, de foarte scurt timp aprobată, care reglementează cum se întâmplă asta. Vârsta standard de pensionare, care pentru oamenii nemilitari e la 65 de ani, acum la Armata Română este de vreo 58 de ani şi ceva. Legea asta nouă care a fost promulgată spune că în 2035, că nu se poate peste noapte, şi pentru militari, vârsta standard va fi tot 65 de ani. Acum, cum este pentru grupele de muncă? Cum e în toată lumea asta. Sunt unii care stau în praf, stau în zgomot, stau în ploaie, stau în situaţii riscante, scafandru, paraşutist. Acelor oameni de la vârsta standard le scade vârsta de pensionare, adică tu nu trebuie să ajungi la standard, ţie ţi se consideră acceptabil dacă ai o anumită vârstă mai mică”, a afirmat Radu Miruţă.

Radu Miruţă a subliniat că paralela făcută între pensionarea militarilor și cea a magistraților este incorectă și lipsită de fundament. El a explicat că, în cazul magistraților, reducerea vârstei de pensionare se aplică uniform, indiferent de instanța la care au activat. În schimb, în sistemul militar, diminuarea vârstei de pensionare diferă în funcție de tipul de activitate și de condițiile de muncă, cele mai mari reduceri fiind acordate parașutiștilor și scafandrilor, în timp ce alți militari beneficiază de scăderi de doi, trei sau cinci ani, ori chiar deloc, față de vârsta standard.

”Toată lumea încearcă să aducă prin comparaţie ce se întâmplă cu pensionarea în zona militară ce ştie că se întâmpla în zona magistraţilor. Este o comparaţie nedreaptă şi neadevărată. În zona magistraţiilor, indiferent la ce instanţă judecai, avea aceeaşi reducere a vârstei de pensionare. În zona militară, în funcţie de zona în care ai lucrat, paraşutiştii, scafandrii au cea mai mare reducere. Restul au o reducere de doi, trei sau cinci sau deloc ani faţă de vârsta standard”, a declarat ministrul Apărării.

Radu Miruţă a explicat că percepția potrivit căreia toți militarii ies la pensie cu mult înainte de vârsta standard este eronată. El a arătat că, după o analiză realizată împreună cu departamentele de resurse umane și financiar, reiese că, dintre aproximativ 80.000 de pensionari militari aflați în plată, anul trecut doar o singură persoană a beneficiat de o reducere a vârstei de pensionare cu 13 ani.

Ministrul a precizat că acest caz a fost rezultatul acumulării unei perioade foarte îndelungate de activitate în condiții de risc ridicat. În situațiile în care munca în astfel de condiții se desfășoară doar câțiva ani, reducerea vârstei de pensionare este mult mai mică, iar fără o perioadă lungă petrecută în zone de risc nu se poate obține o diminuare semnificativă a vârstei standard.

Vârsta medie de pensionare în Ministerul Apărării a fost de 52 de ani

”Vârsta medie, că ne uităm la medie. În realitatea în care vârsta minimă anul trecut era de 48 de ani, vârsta medie a fost 52 în Ministerul Apărării. Deci oamenii s-au pensionat în medie la 52 de ani, în condiţii în care puteau de la 48. Dar nu s-au pensionat la 48. Şi în condiţiile în care maximul era 58. Când creşte la 65 şi 52, ăsta o să urce. Uitându-mă la situaţia de la Ministerul Apărării, eu nu văd să fie un impact prea mare. Nu ştiu care este situaţie exact la Ministerul de Interne şi la celelalte structuri de ordine publică SPP, SRI, nu ştiu situaţii pe cifre de acolo. Dar la Ministerul Apărării este mai mult o discuţie despre pensionarea asta agresivă a oamenilor, care nu are legătură cu realitatea”, a afirmat Radu Miruţă.

Ministrul a spus că pensiile militarilor nu sunt de zeci de mii de euro.