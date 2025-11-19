Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit explicații detaliate privind modul în care se calculează vechimea în muncă a medicilor și de ce orele suplimentare efectuate în timpul gărzilor nu pot fi adăugate ca vechime în plus. Totodată, oficialul a anunțat că ministerul va lua măsuri pentru ca medicii rezidenți să fie, în sfârșit, plătiți pentru gărzi, după ani în care aceștia au prestat activitate neremunerată în afara programului obișnuit.

Într-o intervenție la Medika TV, Rogobete a amintit că atât legislația europeană, cât și cea românească sunt foarte clare în privința modului în care se calculează vechimea angajaților: criteriul este ziua de muncă, indiferent câte ore conține ea.

Potrivit ministrului, acest principiu se aplică tuturor categoriilor de angajați, inclusiv medicilor care lucrează în regim de gardă.

„Vechimea în muncă se calculează în zile, nu în ore. Deci faptul că eu muncesc 12 ore pe zi, la vechime mi se calculează o zi. Dacă un coleg lucrează doar 4 ore pe zi, la vechime lui i se calculează tot o zi. Deci nu am cum garda să intre suplimentar pentru că este realizată tot în cele 24 de ore care se cuantifică deja la vechimea în muncă”, a explicat Alexandru Rogobete.

În plus, ministrul a subliniat că multe dintre gărzile efectuate de medici sunt realizate în baza unor contracte separate, de tip prestări servicii, care nu pot fi asimilate contractului de muncă standard.

Referindu-se la medicii rezidenți, Rogobete a precizat că situația acestora trebuie reglementată cât mai repede. Deși nu poate garanta o implementare imediată, ministrul spune că anul viitor va exista o soluție pentru ca și medicii aflați în formare să fie remunerați pentru gărzile prestate.

„Poate nu în februarie, dar anul următor, 100% la un moment dat vom ajunge să implementăm şi treaba asta (plata gărzilor pentru rezidenţi – nr.). Poate nu cu tariful unui medic specialist, poate cu un tarif mai mic, dar o formă de a stimula şi financiar medicul rezident să facă gărzi şi pentru gărzile pe care le face trebuie să existe plată, este normal, este etic”, a declarat ministrul.

De ce este importantă plata gărzilor pentru rezidenți

Medicii rezidenți sunt cei care asigură o mare parte din continuitatea activității medicale în spitale, efectuând nopți și weekenduri de gardă adesea fără plată, dar cu responsabilități reale. În multe spitale, numărul mare de pacienți face ca prezența lor să fie indispensabilă.

Inițiativa de a le oferi remunerație pentru munca prestată în acest regim este considerată de sindicate o măsură necesară pentru combaterea extenuării și pentru menținerea tinerilor medici în sistemul public.

Deși nu a anunțat un termen exact, Rogobete spune că se lucrează deja la pachetul de modificări necesare, astfel încât plata gărzilor pentru rezidenți să poată fi introdusă în 2025. Estimările inițiale arată că schema ar putea funcționa cu tarife diferențiate față de medicii specialiști, dar cu o formă clară de recunoaștere financiară a muncii depuse.