Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a intervenit în dezbaterea privind salariul minim, subliniind necesitatea aplicării legii în vigoare. Ciprian Văcaru, secretar de stat în minister, a declarat că majorarea salariului minim este esențială și nu a generat perturbări pe piața muncii, potrivit datelor statistice privind productivitatea.

Declarațiile au fost făcute miercuri, în cadrul evenimentului „2026 – Anul marilor dezechilibre pe piața muncii”, organizat de Blocul Național Sindical (BNS). Văcaru a accentuat că majorarea salariului minim nu afectează numărul locurilor de muncă și este sprijinită chiar și în contextul discuțiilor din Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social.

„Este un moment extrem de îmbucurător că înainte de Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social arătăm de ce ar trebui să crească salariul minim. Creşterile de salariu minim în România nu au produs fluctuaţii pe piaţa forţei de muncă dacă ne uităm la numărul de salariaţi sau la numărul de persoane care ar putea să îşi piardă locul de muncă, pentru că nu este adevărat acest lucru. Inclusiv noi susţinem că salariul minim trebuie să crească şi asta este poziţia pe care o avem astăzi şi în cadrul Consiliul Naţional Tripartit. Avem o lege în vigoare care trebuie să fie aplicată. Avem date statistice legate de productivitatea muncii şi locul fruntaş pe care România îl ocupă la nivel european în momentul în care ne uităm la creşterea productivităţii muncii”, a spus secretarul de stat.

Pe de altă parte, secretarul de stat a abordat și tema fiscalității, menționând că PSD propune un sistem de impozitare progresivă, prin care salariile mici să fie mai puțin taxate, iar veniturile mari să suporte o impozitare corespunzătoare, similar modelelor din alte țări europene.

„Este dificil de spus în momentul de faţă ce decizie va lua coaliţia de guvernare în cazul poverii fiscalităţii pe muncă. Noi, la PSD, avem o propunere pentru fiscalitatea pe muncă, care se numeşte impozitare progresivă. Cei care câştigă puţin să aibă şi o impozitare mult mai mică pe salarii, iar cei care câştigă mult să aibă şi o impozitare adecvată. Mergem pe un model consacrat la nivel european, în care mai sunt doar patru ţări, printre care şi noi, cu cota unică de impozitare”, a explicat Ciprian Văcaru.

Văcaru s-a declarat, de asemenea, împotriva reducerilor salariale planificate prin reforma administrației centrale și locale, subliniind impactul negativ asupra puterii de cumpărare.

„Nu suntem de acord cu reducerile salariale propuse prin viitoarea reformă în administraţia centrală şi locală. Considerăm că nu trebuie să afectăm salariile oamenilor pentru că astfel vom reduce şi mai mult puterea de cumpărare. În privinţa creşterii salariului minim, degeaba spun companiile că nu au de unde să plătească dacă de la 1 ianuarie n-o să aibă cine să le mai cumpere produsele sau serviciile, pentru că deja puterea de cumpărare a fost erodată de creşterea inflaţiei”, a explicat Văcaru.

Evenimentul BNS a inclus prezentarea unui studiu care anticipează dezechilibrele majore ce vor afecta piața muncii în 2026, oferind date relevante pentru factorii de decizie și angajatori.