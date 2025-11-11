Secretarul de stat din Ministerul Economiei, Viorel Băltărețu, a spus că Ministerul Economiei nu este de acord cu impozitul pe cifra de afaceri și că va propune în Guvern eliminarea sa. El a menționat că se discută acum în cadrul coaliției de guvernare despre posibile soluții, cum ar fi acordarea unui credit fiscal, și că, dacă nu se ajunge la o înțelegere, ar putea fi decisă pur și simplu eliminarea impozitului.

El a explicat că această taxă i-a supărat pe oamenii de afaceri și nici nu și-a atins scopul. De când a fost introdus impozitul, mai multe companii mari, cum ar fi Carrefour, E.On, Haier și Aptiv, au anunțat că pleacă sau că își reduc activitatea în România.

Băltărețu a zis că, în prezent, la Ministerul Economiei sunt oameni care înțeleg mediul de afaceri și industria auto. Din experiența sa de antreprenor, s-a lovit deseori de un stat care răspunde greu sau deloc și care schimbă taxele fără avertisment. Potrivit lui, acest mod de lucru trebuie să se oprească și că el, împreună cu ministrul Economiei, Radu Miruță, vor susține stabilitate și predictibilitate pentru firme.

„Sunt inginer electronist şi vreau să vă spun că, în primul şi în primul rând, în momentul de faţă, la Ministerul Economiei sunt oameni care înţeleg business şi înţeleg ceea ce faceţi (industria auto, n.r.). De foarte multe ori mi s-a părut că m-am lovit de problema asta şi eu, ca antreprenor, în această lungă perioadă pe care am avut-o, că de foarte multe ori ne lovim de un stat care ne răspunde foarte greu sau nu ne răspunde niciodată, de un stat care e impredictibil, bagă taxe de pe o zi pe alta. Lucrul acesta, într-un fel sau altul, trebuie să înceteze şi asta este pentru ceea ce vom milita, şi eu şi echipa de la minister condusă de Radu Miruţă (ministrul Economiei, n.r.). Legat de impozitul minim pe cifra de afaceri, noi, la Ministerul Economiei, o spunem destul de răspicat că nu suntem de acord cu el şi vom susţine în cadrul Guvernului eliminarea, pentru că, după ce că v-am enervat cu această taxă, nici nu şi-a atins efectul. Va trebui să găsim o soluţie. Se discută, în momentul de faţă, ne gândim, inclusiv cu cei de la alte partide din coaliţia de guvernare, dacă cumva nu vom reuşi să ajungem la un punct comun, pur şi simplu să-l eliminăm. Să găsim nişte soluţii, poate de acordare a unui credit fiscal. Trăim într-o coaliţie care are o anumită problemă de direcţie, ca să spun aşa”, a declarat Băltăreţu.

Băltărețu a precizat că, în privința prețului la energie, trebuie gândită o politică specială pentru industrie. El a explicat că România are probabil cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană și că este nevoie de soluții comune cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei. El va merge împreună cu reprezentanții asociațiilor din industrie la aceste ministere, dar și la Ministerul Mediului, pentru a susține programele dedicate companiilor, cum este „Rabla”.

Băltărețu a reamintit că Ministerul Economiei are rolul de a sprijini dezvoltarea industriei și că se caută mai multe soluții pentru reducerea costurilor. El a precizat că ideal ar fi ca prețul energiei să scadă pentru toți — atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru firme. Dacă acest lucru nu se poate, atunci ar trebui creată o politică energetică specială pentru industrie.

Potrivit lui, trebuie găsite mecanisme similare și pentru industria auto, în caz că nu se reușește reducerea prețului energiei. El a spus că este clar că firmele din acest domeniu suferă din cauza costurilor mari, iar România pierde astfel oportunități economice.

„Pe partea cealaltă, aţi vorbit de preţul energiei. Foarte adevărat, avem poate cel mai mare preţ sau cred că preţul cel mai mare din Uniunea Europeană la energie şi aici trebuie să găsim soluţii împreună cu Ministerul de Finanţe şi cu Ministerul Energiei. Voi merge împreună cu asociaţiile la cele două ministere, şi la Ministerul Mediului, că aţi făcut referinţă la Programul ”Rabla”, să susţinem alături de dumneavoastră şi să vă susţinem. Noi în Ministerul Economiei suntem responsabili de modul în care industria se dezvoltă. Un alt lucru pe care aş vrea să-l ştiţi este că sunt mai multe mecanisme la care ne gândim. Ideal este să ajungem cu preţul pentru toată lumea, să fie un preţ mai mic pentru zona de clienţi finali sau clienţi privaţi şi pentru clienţii industriali. Dacă nu, va trebui să ne gândim la o politică energetică industrială pe lângă politica energetică de consumatori finali privaţi (…) Trebuie să ne gândim şi pentru industria auto la un mecanism similar, dacă nu avem un rezultat pe partea de scădere a preţului energiei. Altfel, mie mi-e foarte clar că dumneavoastră, ca industrie, suferiţi şi România pierde oportunităţi”, a spus Băltăreţu.

Conform spuselor sale, România trebuie să schimbe modul în care statul colaborează cu mediul de afaceri. În opinia lui, firmele nu ar trebui privite doar ca simple surse de taxe, ci ca parteneri ai statului.

Băltărețu a menționat că industria auto are multe proiecte și că este nevoie de discuții directe între reprezentanții industriei și autorități pentru a găsi soluții. A precizat că Ministerul Economiei este deschis la colaborare și că unele probleme pot fi rezolvate la nivelul ministerului, iar altele trebuie discutate în Guvern.

El a recunoscut că România se confruntă cu instabilitate și birocrație și a spus că primul pas spre rezolvare este să fie admisă existența acestor probleme. Acesta a adăugat că, dacă statul român și mediul de afaceri lucrează împreună pentru a schimba lucrurile, economia se va dezvolta, firmele vor crește, iar toată lumea va avea de câștigat.