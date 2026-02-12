Ministerul Agriculturii avertizează că o nouă reducere de 10% a fondului de salarii ar afecta grav funcționarea instituției, după ce a finalizat recent o reorganizare internă importantă. Ministrul Florin Barbu a declarat miercuri că ministerul a realizat deja economii semnificative și a gestionat eficient resursele financiare disponibile.

Oficialul a subliniat că instituția a fost singurul minister care nu a cerut fonduri suplimentare în cadrul rectificării bugetare, realizând o economie de aproape 14% din bugetul salarial.

„În momentul de faţă, vă spun foarte clar, a ajuns ordonanţa la Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii şi-a făcut reorganizarea. Mai mult de atât, Ministerul Agriculturii a fost singurul minister care nu a cerut bani la rectificarea bugetară pe fondul de salarii şi a avut o economie de aproape 14% la fondul de salarii. Ministerul Agriculturii nu mai poate suporta încă o tăiere de 10% pe fondul de salarii”, a afirmat Barbu, după participarea la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

Pentru a evita impactul reducerilor salariale, Ministerul Agriculturii a trimis către Ministerul Dezvoltării un proiect de ordonanță prin care solicită să fie exceptat de la tăierile propuse.

„Această ordonanţă a fost retrimisă Ministerului Dezvoltării nesemnată, cu includerea Ministerului Agriculturii ca excepţie. (…) Acum două zile „, a explicat Florin Barbu.

Reorganizarea ministerului a implicat reducerea semnificativă a posturilor și funcțiilor de conducere. Astfel, 77 de ordonatori de credite au fost desființați, aproape 480 de posturi vacante eliminate, iar aproximativ 380 de contracte întrerupte, inclusiv pentru persoane detașate sau aflate la vârsta pensionării. În plus, ministerul a redus aproape 480 de funcții de conducere, eficientizând structura instituțională și optimizând cheltuielile cu salariile.

Florin Barbu a amintit și de rolul strategic al Ministerului Agriculturii în atragerea fondurilor europene.

„Am eliminat aproape 480 de posturi care erau vacante. Întrerupem, de săptămâna aceasta, aproape 380 de posturi, vorbim de persoane detaşate şi persoane care au îndeplinit stagiul de cotizare şi vârsta de pensionare. Am redus aproape 480 de funcţii de conducere. Noi ne-am făcut reorganizarea la Ministerul Agriculturii. Dacă venim iarăşi cu altă tăiere peste ce am făcut, eu vă spun că Ministerul Agriculturii nu poate funcţiona, iar Ministerul Agriculturii este un factor decizional, aşa cum s-a întâmplat şi în anul 2025, prin atragerea fondurilor europene, când am adus 5 miliarde de euro în România”, a susţinut Barbu.

Guvernul României a aprobat în ședința din 12 februarie 2026 o hotărâre care aduce modificări semnificative în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului și acvaculturii. Actul normativ, elaborat pe baza OG nr. 19/2025, urmărește simplificarea procesului de garantare a creditelor agricole și optimizarea fluxurilor financiare pentru sprijinirea fermierilor și accesul la fonduri europene.

Modificările legislative vizează eficientizarea activității principalelor fonduri de garantare, FGCR și FNGCIMM, prin măsuri cheie:

Alinierea contabilității la standarde internaționale: s-a eliminat obligația de a înregistra fondurile MADR ca „împrumuturi subordonate”. Acestea vor fi evidențiate separat, oferind o imagine financiară mai clară și accelerând procesul de raportare.

Claritate în asumarea riscului de credit: statul, prin MADR, își asumă direct riscul pentru angajamentele contractate, oferind băncilor și fermierilor siguranță sporită.

Mecanism unitar pentru reîntregirea fondurilor: sumele utilizate pentru plata garanțiilor executate pot fi refolosite direct din bugetul de stat, asigurând continuitatea programelor fără blocaje financiare.

Suport extins pentru acvacultură și pescuit: actul normativ permite acordarea scrisorilor de garanție pentru Programul 2021–2027, facilitând absorbția fondurilor europene în aceste sectoare.

O inovație importantă se referă la fondurile neutilizate: sumele rămase din Programul SAPARD sau din rambursarea creditelor garantate vor fi folosite rapid pentru:

majorarea capitalului social al FGCR,

finanțarea schemelor de minimis pentru care MADR este furnizor,

acoperirea costurilor de implementare a programelor de sprijin.

Această măsură asigură maximizarea resurselor disponibile și susținerea continuă a sectorului agricol.