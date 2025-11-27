Premierul Ilie Bolojan a declarat că toate ministerele trebuie să participe la efortul de reducere a cheltuielilor, menționând că ministerele care și-au făcut deja partea nu trebuie supuse din nou acestei presiuni, cum este cazul Ministerului Educației. El a subliniat că abordarea trebuie să fie realistă și diferențiată, cu calcule corecte, luând în considerare ministerele care se confruntă deja cu deficit de personal, precum Ministerul Apărării, care trebuie să ajusteze cheltuielile fără a afecta capacitatea de apărare.

„Toate ministerele trebuie să fie parte a acestui efort. Cei care l-au făcut nu mai trebuie puși încă o dată acestei presiuni – ministerul Educației a făcut deja efortul”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că măsurile de reducere a cheltuielilor nu înseamnă concedieri acolo unde există deficit de personal, ci optimizarea angajărilor. El a ilustrat impactul dobânzilor plătite de România printr-o comparație: valoarea Autostrăzii Moldovei și programul Anghel Saligny ar putea fi finanțate dacă aceste dobânzi nu ar mai fi plătite.

„Nu înseamnă că trebuie să dai oameni afară dacă ești în deficit – ci să nu mai angajezi și să optimizezi”, a explicat el.

Pentru a ilustra impactul dobânzilor plătite de România, Bolojan a făcut o comparație directă: „Autostrada Moldovei are o valoare care înseamnă dobânzile plătite de România. Programul Anghel Saligny – 55 de miliarde de lei tot programul – dacă ne-am gospodări să nu mai plătim aceste dobânzi, gândiți-vă cum ar fi.”.

Premierul a abordat și tema cheltuielilor administrației locale, subliniind necesitatea reducerii aparatului bugetar pentru a gestiona mai eficient presiunea pe deficit.

„Pachetul pentru administrația locală a fost discutat cu administrația și a rămas aspectul reducerilor de cheltuieli. Pentru a trece pe creștere, nu avem altă posibilitate. Nu vom mai crește impozitele, dar trebuie pusă presiune pe cheltuieli”, a spus Ilie Bolojan.

Reducerea plafonului de cheltuieli reprezintă un factor de presiune, determinând fiecare minister să respecte disciplina financiară, iar evaluările arată că în unele cazuri există personal în exces.

„În administrația locală, cu exact același număr de angajați, au cheltuieli diferite. Însă finanțările nu se fac din taxele locale, ci vin de la Guvern, iar nemaivând posibilitate – am venit cu această propunere de reducere a cheltuielilor de personal”, a mai spus premierul.

Premierul a precizat că majorările impozitelor pe proprietate vor fi în continuare colectate de primării, nu de Guvern. El a subliniat că, deși există instrumente pentru controlul cheltuielilor la nivel local, reducerea deficitului depinde de disciplina financiară a administrațiilor.

„Există o grilă pe care fiecare prefectură din România o comunică primăriei – asta e o direcție”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a avertizat că statul nu își poate atinge obiectivele fără o reducere a cheltuielilor.