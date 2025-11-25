Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus că proiectele începute prin programul național „Anghel Saligny”, dar care nu mai primesc bani pentru că nu sunt suficient de avansate, nu vor fi abandonate complet. El a explicat că este vorba doar despre amânarea lor și împărțirea pe etape.

Pîslaru a fost întrebat ce se va întâmpla cu proiectele care au început, dar nu mai sunt finanțate din cauza nivelului mic de realizare. El a precizat că, în acest moment, nu se pune problema renunțării totale la ele, ci doar a încetinirii sau reprogramării lor. A recunoscut că această „înghețare” poate costa, dar a spus că autoritățile vor să se concentreze pe finalizarea proiectelor care sunt deja realizate în proporție de peste 80%, în loc să împartă banii la toate și să nu termine nimic.

În același timp, Pîslaru a atras atenția că sistemul de finanțare din România este dezorganizat, fiind împărțit între fonduri europene și fonduri naționale, precum și între mai multe programe care uneori finanțează lucruri asemănătoare. El a spus că nu există o strategie clară și unitară care să coordoneze toate aceste surse de bani.

Din acest motiv, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a explicat că vrea să propună un plan de finanțare pe mai mulți ani, pentru a aduce mai multă ordine și coerență atât în modul de funcționare, cât și în sursele de finanțare. A mai adăugat că vor exista în continuare ministere diferite și programe regionale și naționale, dar că, până acum, multe finanțări au fost pornite fără o viziune clară, uneori din motive electorale sau de moment, fără să se știe exact de ce se finanțează anumite proiecte.

„Nu se pune problema în acest moment ca proiectele care au început pe Saligny să fie abandonate complet, este doar o fazare şi o temporizare. suntem conştienţi că există un cost de, să spunem, îngheţare al proiectelor, dar ideea ar fi să ne concentrăm, în loc să tăiem banii pe toate proiectele ca să mai avanseze un pic, să ne concentrăm măcar pe cele care sunt peste acest prag (de 80% – n.r.) ca să poată fi finalizat. (…) Asta nu înseamnă că nu vom avea ministere diferite care vor implementa sau că nu vom avea implementare regionale versus naţionale. Dar, în acest moment, pot să trag o linie şi să constat că, mai degrabă, declanşarea unor finanţări pleca de la ideea că existau surse de finanţare care apărea sau era creată în context, ştiu eu, electoral sau în alte mecanisme, dar nu am avut, în ultima vreme, o perspectivă aşezată cu privire la de ce finanţăm ce finanţăm”, a spus Pîslaru la conferința RoInvest.

Pîslaru nu contestă rostul programelor prin care statul ajută firmele din bani de la buget, dar a atras atenția că, în unele cazuri, puteau fi folosiți bani europeni în loc să se cheltuiască bani de la bugetul național.

El a explicat că statul are foarte multe programe de finanțare pentru firme, răspândite pe la diferite ministere, dar fără o viziune unitară. Din această cauză, mediul de afaceri nu are o imagine clară și este nevoit să se descurce printre foarte multe surse de finanțare. A mai zis că, în unele situații, statul a cheltuit bani naționali, deși existau fonduri europene care puteau fi folosite.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a adăugat că aceste lucruri ar trebui văzute ca lecții învățate și că, pe viitor, nu ar trebui inventate din nou lucruri deja făcute, ci ar trebui folosite experiențele anterioare. El consideră că parteneriatul dintre autorități și mediul privat nu a fost unul bine organizat și constant, ci mai mult ocazional și fără o strategie clară.

„Eu nu contest meritele nici ale schemei de ajutor de stat de la Ministerul de Finanţe, care e făcută din buget naţional, nici al Startup Nation, nici al programelor de la energie şi mai sunt şi alte ministere. Problema pe care cred eu că mediul de afaceri o are când se uită la guvern este că se uită să vadă 13.000 de surse diferite de finanţare, fiecare cocoţată în câte o zonă şi nu avem practic o ofertă unitară. Şi cheltuim inclusiv fonduri naţionale acolo unde am fi putut să folosim liniştit fonduri europene. Astea sunt lucrurile de lecţii învăţate. Şi da, cred că cel mai important pentru perioada următoare nu este să reinventăm roata, ci să ne uităm la lecţiile astea învăţate”, a afirmat Pîslaru.

