Propunerea are ca scop eliminarea din evidențele fiscale a acestor datorii considerate nesemnificative, aflate în sold la data de 31 decembrie 2025. Proiectul stabilește un plafon pentru anularea datoriilor sub 40 de lei, aplicabil atât persoanelor fizice, cât și firmelor.

Măsura este aliniată prevederilor din Codul de procedură fiscală, care obligă Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să șteargă automat restanțele minore rămase în sold la finalul anului, însă pentru autoritățile locale este necesară adoptarea unei hotărâri specifice în consiliul local.

Autoritățile justifică această decizie prin costurile ridicate de recuperare comparativ cu valoarea sumelor datorate. Procedurile de executare silită pentru sume atât de mici presupun cheltuieli de cel puțin 12 lei pentru fiecare caz, la care se adaugă costurile administrative și cele de comunicare cu confirmare de primire. Din această perspectivă, efortul financiar și logistic depășește beneficiul colectării.

„Costurile sunt fundamentate ca fiind în cuantum de 12 lei pentru fiecare astfel de procedură, la care se adaugă costurile umane și cheltuielile privind comunicarea cu confirmare de primire”, explică autoritățile locale, punctând că anularea acestor sume mărunte va „îmbunătăți recuperarea creanțelor bugetului local” și va duce la „reducerea costurilor și a consumului de resurse”.

Administrația locală susține că ștergerea acestor sume va eficientiza activitatea de recuperare a creanțelor bugetare și va permite o concentrare mai bună asupra marilor debitori. În prezent, măsura ar putea viza 6.217 persoane fizice și 821 de firme, valoarea totală a datoriilor eligibile pentru anulare fiind estimată la 77.309 lei.

Direcția de Venituri din cadrul Primăriei Sectorului 2 precizează că cifrele pot fi ajustate până la finalul anului 2025, în funcție de plățile efectuate voluntar, compensările din oficiu sau sumele recuperate prin executare silită.

Aplicarea efectivă a măsurii este prevăzută pentru începutul anului 2026, după actualizarea evidențelor fiscale aferente anului 2025. Proiectul exclude creanțele fiscale curente din 2025, astfel că facilitatea se va referi strict la datoriile restante acumulate anterior.

Proiectul poate fi vizualizat aici.