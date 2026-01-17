Deputatul PSD Mihai Fifor a scris pe Facebook că visul lui Ilie Bolojan de a fi eroul care a luptat împotriva deficitului bugetar „pare să se năruie treptat”, iar ultimele evoluții îl poziționează mai degrabă într-un rol comparabil cu cel al lui Jupuitu din „Moromeții”, alături de un alt Ilie, mult mai cunoscut, Ilie Moromete. Social-democratul susține că „România lui Bolojan începe să semene tot mai mult cu un Moromete colectiv”.

„Și uite așa, încet-încet, visul hollywoodian al lui Ilie Bolojan de a intra în istorie pe un cal alb, ca fiind eroul care a dus cruciada împotriva deficitului, se cam duce pe apa sâmbetei. Realitatea ultimelor luni pare să-l distribuie într-un alt rol: cel al lui Jupuitu din Moromeții. Cu un alt Ilie, coleg de platou. Mult mai celebru ca el. Ilie Moromete”, a scris Mihai Fifor pe Facebook. Social-democratul e de părere că „România lui Bolojan începe să semene tot mai mult cu un Moromete colectiv”. „, îi spune Ilie Moromete lui Jupuitu, ridicând din umeri.”.

Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că ultimele date oficiale publicate de INS confirmă ceea ce, spune el, Ilie Bolojan refuză să recunoască. Potrivit lui Fifor, de la învestirea noului Guvern, puterea de cumpărare a câștigului salarial mediu net a scăzut constant, marcând „cea mai puternică scădere din ultimii 25 de ani”.

Institutul Național de Statistică (INS) a raportat că, în noiembrie 2025, puterea de cumpărare a salariului net a scăzut cu 5,1%, marcând a cincea lună consecutivă de declin. Deputatul Mihai Fifor avertizează că situația ar putea fi și mai gravă în decembrie 2025 și ianuarie 2026.