Microsoft avertizează că unele calculatoare cu Windows ar putea rămâne fără actualizări din 2027. Ce trebuie să facă utilizatorii

Unele calculatoare cu Windows ar putea pierde accesul la actualizările Microsoft începând din 2027, dacă nu sunt instalate certificatele digitale necesare. Compania a publicat pe 8 octombrie 2026 un avertisment privind expirarea a două certificate utilizate pentru conexiunile securizate cu Windows Update. Schimbarea vizează în special dispozitivele care folosesc versiuni vechi ale sistemului de operare sau nu au instalate actualizările necesare. Utilizatorii trebuie să verifice dacă dispozitivele lor îndeplinesc cerințele pentru continuarea serviciului de actualizare.

Microsoft a informat utilizatorii de Windows că două certificate digitale necesare comunicării securizate cu serverele Windows Update vor expira pe 17 mai și, respectiv, 19 iunie 2027, iar dispozitivele care nu primesc certificatele înlocuitoare ar putea pierde accesul la serviciul de actualizare.

Certificatele digitale sunt utilizate pentru verificarea identității serviciilor Microsoft și pentru stabilirea unor conexiuni de încredere între sistemul de operare și infrastructura prin care compania distribuie actualizările.

După expirarea certificatelor existente, calculatoarele care nu au instalate noile versiuni ar putea întâmpina probleme la descărcarea actualizărilor prin Windows Update. Printre acestea se numără și pachetele care conțin remedieri pentru vulnerabilități de securitate.

Expirarea certificatelor digitale nu determină oprirea automată a calculatoarelor și nici blocarea sistemului de operare Windows, însă poate împiedica accesul dispozitivelor afectate la actualizările distribuite de Microsoft.

Sistemul de operare și aplicațiile deja instalate vor putea fi utilizate în continuare. În schimb, calculatoarele care nu mai pot comunica prin mecanismele necesare cu Windows Update riscă să nu primească remedierile de securitate disponibile prin acest serviciu.

Microsoft precizează că dispozitivele care utilizează versiuni Windows ieșite din perioada de suport și nu dețin certificatele necesare vor pierde accesul la Windows Update.

Pentru majoritatea calculatoarelor care rulează versiuni Windows acceptate și primesc periodic actualizări, compania nu solicită operațiuni suplimentare.

Microsoft a început deja distribuirea noilor certificate digitale prin intermediul actualizărilor de securitate, astfel încât o parte dintre calculatoarele care primesc regulat aceste pachete sunt pregătite pentru schimbările programate în 2027.

Utilizatorii pot verifica disponibilitatea actualizărilor direct din meniul de configurare al sistemului de operare, accesând secțiunea dedicată Windows Update.

Pentru efectuarea verificării trebuie deschis meniul Settings, apoi secțiunea Windows Update, unde este disponibilă opțiunea Check for updates.

Actualizările identificate trebuie instalate, iar calculatorul trebuie repornit atunci când Windows solicită această operațiune pentru finalizarea procesului.

Cerințele privind instalarea noilor certificate diferă în funcție de versiunea sistemului de operare Windows 11, potrivit informațiilor comunicate de Microsoft.

Calculatoarele care utilizează Windows 11 versiunea 25H2 sau o versiune ulterioară nu necesită intervenții suplimentare pentru această schimbare.

În cazul dispozitivelor care rulează Windows 11 24H2, este necesară instalarea actualizării de securitate din septembrie 2025 sau a unei actualizări ulterioare.

Pentru celelalte versiuni Windows care beneficiază încă de suport, cerințele pot fi diferite, în funcție de actualizările distribuite pentru fiecare sistem.

Situația dispozitivelor care utilizează Windows 10 depinde de ediția instalată și de statutul acesteia în ceea ce privește asistența tehnică și actualizările oferite de Microsoft.

Calculatoarele care nu mai beneficiază de actualizări trebuie evaluate separat, deoarece instalarea certificatelor necesare poate depinde de disponibilitatea pachetelor de securitate pentru versiunea respectivă.

Pentru dispozitivele care folosesc sisteme de operare ieșite din perioada de suport, Microsoft recomandă trecerea la o versiune Windows care beneficiază în continuare de actualizări.

Modificarea anunțată de Microsoft nu presupune introducerea unei funcții noi în Windows, ci înlocuirea unor certificate digitale utilizate de infrastructura de securitate a serviciului Windows Update.

Operațiunea urmărește menținerea conexiunilor de încredere dintre calculatoare și serverele companiei după expirarea certificatelor actuale, programată pentru 17 mai și 19 iunie 2027.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile Windows acceptate și aplică periodic actualizările disponibile, trecerea la noile certificate ar trebui să se realizeze prin mecanismele obișnuite de actualizare ale sistemului de operare.