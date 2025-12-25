Călin Georgescu și soția sa, Cristela, au transmis un mesaj în Ajunul Crăciunului, precizând că au ales să vorbească din postura unei familii, deoarece Crăciunul este, în viziunea lor, o sărbătoare dedicată familiei. Cei doi au arătat că își petrec sărbătorile într-un cadru tradițional, alături de cei doi copii, respectând obiceiurile creștine.

În mesajul lor, au explicat că fiecare familie contribuie la ceea ce au numit familia mai mare a țării și că, potrivit tradiției, bradul de Crăciun simbolizează continuitatea și credința. Ei au amintit atmosfera specifică Ajunului, cu colinde și momente de reculegere, subliniind caracterul spiritual al sărbătorii.

Cristela Georgescu a transmis că, simbolic, au pus în brad mulțumire, recunoștință și iubire pentru cei care i-au susținut. Ea a menționat curajul, dăruirea și rugăciunile celor care le-au fost alături, arătând că aceste gesturi au avut o semnificație profundă pentru familie.

Călin Georgescu a subliniat că sărbătoarea Crăciunului este una care unește oamenii prin valori comune, precum iubirea și înțelepciunea. El a afirmat că perioada recentă a fost una care a dus la o trezire a conștiinței colective și a vorbit despre recunoștința față de divinitate pentru ceea ce a fost trăit.

Totodată, a menționat suferințele și dificultățile prin care au trecut unii dintre susținători, arătând că acestea fac parte dintr-un parcurs spiritual mai amplu.

Cristela Georgescu: Da, și noi am pus în pomul de Crăciun pentru voi mulțumire, recunoștință, multă iubire și iar și iar și iar recunoștință pentru tot ce am reușit să facem împreună, pentru tot curajul vostru, pentru toată dăruirea voastră, pentru toate rugăciunile care s-au auzit până sus în cer. Călin Georgescu: Sărbătoarea de Crăciun este sărbătoarea care ne unește. Și ne unește în cuget și simțiri, ne unește prin iubire, prin înțelepciune, prin toată înțelepciunea de fapt de care ați dat dovadă toți, am dat dovadă toți în toată această perioadă și ce va mai urma, pentru că aceasta, de fapt, a dus la trezirea în conștiință a poporului român. Extraordinar de frumos, trăim vremuri mărețe, minunate, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit în toată această perioadă, vă iubim pe toți, ne pare rău de suferința prin care ați trecut, de prigoana prin care ați trecut, dar cine nu trece prin prigoană nu are cum să primească darul Duhului Sfânt pentru ceea ce va urma. Vă mulțumim tuturor! Cristela Georgescu: Cum am putea să ne bucurăm de soare dacă n-ar fi și ploaie? Vă dorim o seară frumoasă alături de familiile voastre și zile tihnite de această sfântă sărbătoare de Crăciun. Vă îmbrățișăm! Călin Georgescu: Pace și bucurie! Crăciun fericit tuturor!

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seară, un mesaj public de Crăciun, în care a adresat românilor urări de sărbători fericite și a făcut referire la semnificația religioasă a momentului. Acesta a urat cetățenilor un Crăciun liniștit, cu sănătate, speranță și credință într-un viitor mai bun.

„SĂRBĂTORI FERICITE! HRISTOS S-A NĂSCUT!”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan. „Vă doresc tuturor un Crăciun liniştit, cu sănătate, speranţă şi credinţă într-un viitor mai bun”, a mai transmis Bolojan.

Mesajul a venit la câteva zile după ce premierul declarase că anul 2025 nu a fost unul ușor pentru români. În acel context, Ilie Bolojan precizase că taxele nu vor crește anul viitor, în condițiile în care Parlamentul nu va modifica măsurile deja adoptate și dacă disciplina bugetară va fi menținută.