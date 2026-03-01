Ministerul Afacerilor Externe a transmis că autoritățile cipriote au precizat că nu există indicii privind o amenințare directă asupra Ciprului, iar situația de securitate de pe insulă rămâne sub control, în ciuda lansărilor de rachete iraniene în regiune. Președintele Nikos Christodoulides a confirmat că Cipru nu a fost vizat. MAE a mai precizat că toate autoritățile competente mențin comunicarea și monitorizează situația îndeaproape.

Cetățenilor români aflați în Cipru li se recomandă să își înregistreze prezența la oficiul consular al Ambasadei României din Nicosia și să respecte anunțurile și instrucțiunile oficiale transmise de autoritățile locale.

„Suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre”, a adăugat el, conform The Independent.

Autoritățile din Cipru au negat că ar fi existat o ameninţare la adresa Ciprului.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că două rachete lansate de Iran au fost trase în direcția Ciprului, unde se află baze militare ale Regatului Unit, dar a precizat că acestea nu păreau să fie îndreptate intenționat către facilitățile britanice. Healey a subliniat că, deși rachetele nu au vizat bazele, situația evidențiază riscurile provocate de tensiunile regionale și impactul represaliilor asupra infrastructurii și personalului militar din zonă.

Ministrul Apărării, Vasilis Palmas, a negat categoric informaţiile potrivit cărora rachete ar fi fost îndreptate spre Cipru

„Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa Ciprului”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Konstantinos Letympiotis, pe platforma X.

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a infirmat informațiile potrivit cărora rachetele lansate ar fi vizat insula, precizând că nu există indicii privind o amenințare la adresa țării. El a subliniat că autoritățile competente urmăresc situația în mod constant și a convocat pentru duminică seară o ședință extraordinară a Consiliului Național de Securitate.