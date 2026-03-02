Baza, una britanică NATO, aparține Forțelor Aeriene Regale. Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a anunțat că drona care a lovit baza Akrotiri a fost una iraniană de tip Shahed.

El a subliniat că Cipru nu participă și nu intenționează să ia parte la nicio operațiune militară, conform Reuters.

„Vreau să fiu clar: țara noastră nu participă în niciun fel și nu intenționează să ia parte la nicio operațiune militară”, a declarat Christodoulides.

Ministerul britanic al Apărării a transmis, printr-un purtător de cuvânt, că forțele armate răspund unui atac suspect cu drone asupra bazei RAF Akrotiri, produs la miezul nopții, ora locală. Protecția militarilor britanici din regiune a fost ridicată la cel mai înalt nivel, iar baza a reacționat pentru a-și apăra personalul. Informațiile primite prin diverse canale indică faptul că a fost vorba despre o dronă fără pilot, care a provocat pagube limitate. Situația este în dinamică, iar date suplimentare urmează să fie comunicate.

Locuitorii din zonă au primit o alertă de securitate prin care au fost sfătuiți să rămână în adăposturi până la noi ordine, în urma impactului suspect al unei drone. Poliția a instituit filtre și verifică vehiculele pe drumul care duce la baza RAF Akrotiri. Reprezentanții bazei au anunțat că personalul neesențial este relocat temporar. Măsura vizează exclusiv baza militară, iar locuitorii satului Akrotiri din apropiere nu trebuie să își părăsească locuințele.

Marea Britanie păstrează suveranitatea asupra teritoriului a două baze militare situate pe insula Cipru, în estul Mediteranei. RAF Akrotiri se întinde pe o peninsulă de formă rectangulară, situată în extremitatea sudică a Ciprului. Ultimul atac direct asupra bazei a avut loc la mijlocul anilor 1980, când a fost vizată de militanți libieni.

Guvernul britanic nu a confirmat oficial proveniența dronei, însă incidentul are loc pe fondul conflictului cu Iranul, început la 28 februarie. Ca reacție la atacurile americane și israeliene, Iranul a vizat baze militare americane din statele vecine, respectiv Israel, Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Iordania.

Potrivit publicației Sky, forțele armate britanice au mutat resurse suplimentare în Cipru, inclusiv sisteme anti-dronă, avioane F-35 și sisteme radar. Sursa citată susține că drona implicată în incident era una de dimensiuni mici. Ministerul britanic al Apărării a precizat că aceste capabilități suplimentare au rol exclusiv defensiv, fiind destinate în principal detectării și neutralizării amenințărilor aeriene.

Atacul asupra bazei a avut loc la câteva ore după ce premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că Regatul Unit a permis Statelor Unite să atace baze de rachete iraniene folosind anumite baze britanice. Printre acestea se numără RAF Fairford și Diego Garcia. Decizia de a accepta solicitarea SUA s-a bazat pe principiul autoapărării colective a aliaților și pe protejarea vieților cetățenilor britanici.

După anunț, liberal-democrații din Marea Britanie au avertizat că această decizie reprezintă un teren alunecos care riscă să atragă țara într-un nou război prelungit în Orientul Mijlociu.

Anterior, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că două rachete balistice au fost lansate către Cipru, deși există convingerea că insula nu era ținta reală. Potrivit BBC, un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a precizat că premierul britanic Keir Starmer a confirmat clar, într-o convorbire telefonică cu președintele Nikos Christodoulides, că Cipru nu a fost ținta atacurilor.

Cu o zi înainte de incident, un avion Eurofighter Typhoon al Forțelor Aeriene Regale, operând din Qatar, a doborât o dronă iraniană în cadrul unei patrule aeriene defensive, potrivit Ministerului Apărării. A fost pentru prima dată când un avion de vânătoare britanic a distrus o dronă iraniană de la începutul conflictului dintre SUA și Iran. Înainte de acest episod, o unitate britanică specializată în combaterea dronelor din Irak a interceptat o dronă iraniană care se îndrepta către o bază a coaliției unde se aflau militari britanici.

Premierul Keir Starmer a afirmat că Regatul Unit a învățat din greșelile din Irak, motiv pentru care nu s-a implicat în atacurile inițiale ale SUA și Israelului asupra Iranului și nu se va alătura, în acest moment, acțiunilor ofensive.