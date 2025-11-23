Vlad Ardeleanu, CEO Medima: Cea mai importantă investiție a fost și continuă să fie în oameni și în tehnologie, cele două resurse fără de care performanța medicală nu poate exista. În ultimul an, Medima a continuat o expansiune accelerată, ajungând astăzi la 29 de clinici în 26 de orașe din România. Cele 7 locații din 2025 fiind deschise în Vaslui, Târgoviște, Satu Mare, Botoșani, Oradea, Tulcea și Petroșani. Este un efort strategic prin care urmărim să reducem decalajele de acces la investigații imagistice de înaltă performanță între marile centre universitare și orașele mai mici.

Am investit în echipamente RMN și CT de ultimă generație, care oferă acuratețe ridicată în diagnostic și confort sporit pentru pacienți. Însă, mai important decât tehnologia în sine, a fost investiția în formarea și colaborarea echipei medicale. Medima reunește astăzi peste 100 de medici radiologi supraspecializați, care lucrează în rețea, schimbă expertiză și standardizează interpretarea investigațiilor, asigurând un nivel de calitate constant în toate clinicile noastre.

Pentru mine, aceasta este adevărata investiție strategică, aceea care nu doar ajută la creșterea rețelei, ci o face sustenabilă și coerentă, în serviciul pacientului.

Vlad Ardeleanu, CEO Medima: Consider că un manager performant în domeniul medical trebuie să îmbine viziunea strategică cu înțelegerea profundă a actului medical și cu empatia față de oameni.

În primul rând, este nevoie de empatie, deoarece lucrăm într-un domeniu în care deciziile au impact direct asupra sănătății și emoțiilor pacienților. Înțelegerea contextului uman este esențială.Apoi, este nevoie de rigoare. Fără disciplină, fără respect față de standarde și proceduri, nu poți asigura calitate constantă. Într-o clinică, fiecare detaliu contează.În al treilea rând, un manager trebuie să aibă viziune. Să anticipeze schimbările din sistem, să vadă dincolo de ziua de mâine și să construiască pentru viitor.

În sănătate, leadership-ul nu se reduce la administrare. Sau doar la administrare. Este despre a inspira, a crea o cultură organizațională solidă și a uni echipa în jurul unui scop comun: PACIENTUL.

Vlad Ardeleanu, CEO Medima: Cea mai mare provocare a fost și continuă să fie menținerea echilibrului între creșterea rapidă a rețelei și păstrarea calității serviciilor. Medima a avut o evoluție accelerată în ultimii ani, dar nu am dorit niciodată să sacrificăm excelența pentru viteză. Fiecare clinică nouă trebuie să funcționeze după aceleași principii, aceleași standarde și aceeași cultură profesională.

Aceasta presupune un efort uriaș de coordonare, training și comunicare internă. Într-o rețea cu zeci de locații, este esențial ca pacientul din Baia Mare sau Bacău să aibă aceeași experiență ca cel din București. Este o provocare complexă, dar și o sursă de mândrie deoarece, prin acest model, Medima a reușit să devină un reper de încredere în imagistica medicală din România.

Ce este mai important, dotarea sau echipa, și de ce?

Vlad Ardeleanu, CEO Medima: Echipa este întotdeauna mai importantă. Tehnologia poate fi achiziționată, dar expertiza, dedicarea și încrederea nu se pot cumpăra. Acestea se construiesc. La Medima am înțeles încă de la început că aparatura performantă este doar o parte a soluției. Diferența reală o face omul care o folosește: medicul radiolog, asistentul, operatorul, personalul care interacționează cu pacientul.

O echipă motivată, bine pregătită și unită poate transforma orice echipament într-un instrument de excelență. În schimb, cea mai modernă tehnologie nu poate compensa lipsa de profesionalism sau comunicare.

De aceea, filosofia noastră este clară. Tehnologia susține actul medical, dar echipa îl desăvârșește.

Care este resortul ce determină un specialist să își dorească locul de manager al unei unități medicale?

Vlad Ardeleanu, CEO Medima: Resortul principal este dorința de a avea un impact mai mare decât prin practica individuală. Un specialist care devine manager își asumă o misiune mai amplă: aceea de a construi un mediu în care alți profesioniști pot performa, iar pacienții pot beneficia de servicii medicale la cele mai înalte standarde.

La Medima, am văzut această motivație în mulți colegi care au trecut de la poziția de medic la cea de coordonator sau manager de clinică. Ei sunt animați de nevoia de a schimba ceva în bine, de a organiza, de a crea procese care aduc eficiență și claritate. Funcția de manager, în domeniul medical, nu este despre control, ci despre leadership de serviciu. Despre a fi acolo pentru echipă, pentru pacient și pentru scopul comun.

Dintre toate îndatoririle unui manager, care este cea care are cel mai înalt grad de dificultate?

Vlad Ardeleanu, CEO Medima: Fără îndoială, luarea deciziilor strategice într-un context complex. Într-un sistem medical dinamic, cu resurse limitate și așteptări tot mai mari din partea pacienților, fiecare decizie ( fie că vorbim despre investiții, extinderi, parteneriate sau recrutare) trebuie cântărită atent.

Cel mai dificil este să menții echilibrul între nevoia de creștere și sustenabilitate. Un manager trebuie să decidă nu doar ce proiecte pornește, ci și ce proiecte oprește sau amână. Trebuie să ai curajul să spui „nu” atunci când contextul nu e potrivit, chiar dacă oportunitatea pare atractivă. Acest tip de decizie, ghidată de valori și de o viziune pe termen lung, este esențial pentru stabilitatea unei organizații medicale.

Vlad Ardeleanu, CEO Medima: Fără îndoială, proiectul Medima. Sunt mândru nu doar de dimensiunea rețelei, cu 29 de clinici în 26 de orașe, ci de spiritul și cultura pe care am reușit să le construim. Am creat o rețea medicală națională în care imagistica de excelență este standard, nu excepție. Am format o echipă de medici radiologi de top, care colaborează în timp real, se consultă reciproc și oferă interpretări precise și rapide.

Mai presus de cifre, însă, mă bucur cel mai mult de încrederea pacienților. Mii de oameni aleg zilnic Medima pentru investigații complexe, iar acest lucru este cea mai puternică validare a misiunii noastre. Medima nu este doar un proiect de business. Este o contribuție reală la modernizarea diagnosticării în România.