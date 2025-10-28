Noua soluție Mastercard Threat Intelligence vine în sprijinul echipelor antifraudă și de conformitate din instituțiile financiare, oferind o perspectivă unificată asupra riscurilor din ecosistemul plăților. Conform datelor companiei, 57% dintre liderii globali în prevenirea fraudei sunt informați despre breșe cibernetice abia după apariția pierderilor financiare.

„Frauda rareori începe în momentul tranzacției”, subliniază Mastercard, explicând că majoritatea incidentelor au originea într-un atac cibernetic inițial. Prin conectarea datelor de plată cu informațiile despre amenințări din rețeaua globală Mastercard, noul instrument promite să transforme prevenția într-un proces proactiv, nu reactiv.

Mastercard Threat Intelligence oferă:

-Detectarea testării cardurilor – alerte imediate și blocarea proactivă a tranzacțiilor de testare frauduloasă;

-Informații despre skimming digital – monitorizarea atacurilor de tip malware asociate cardurilor și site-urilor compromise;

-Analize la nivel de comercianți – evaluarea riscurilor în rețeaua de plăți;

-Rapoarte săptămânale despre amenințări – actualizări constante privind noile vulnerabilități;

-Studii de caz și tendințe în fraudă – analize aplicate pentru optimizarea strategiilor antifraudă.

Declarații oficiale

„Pe măsură ce transformarea digitală accelerează în Europa, nevoia de a proteja încrederea în fiecare tranzacție este mai importantă ca niciodată”, a declarat Michele Centemero, EVP Services Europe la Mastercard.

„Prin Mastercard Threat Intelligence, combinăm informațiile avansate cu experiența noastră în plăți pentru a ajuta companiile să prevină fraudele și să se dezvolte cu încredere într-o economie tot mai conectată.”

La rândul său, Tracy (Kitten) Goldberg, Director Cybersecurity la Javelin Strategy & Research, a subliniat că „eficiența securității cibernetice va depinde tot mai mult de schimbul de informații între sectoare și regiuni. Furnizorii cu acces la volume mari de date tranzacționale vor avea un rol esențial în consolidarea apărării colective a industriei”.

Potrivit Mastercard, în doar șase luni de testare, soluția Threat Intelligence a ajutat la identificarea și eliminarea a peste 9.500 de domenii malițioase implicate în furtul de date de pe carduri, prevenind fraude estimate la 120 de milioane de dolari.

Reacția partenerilor

„Mastercard Threat Intelligence ne va ajuta să ținem pasul cu principalele amenințări și tendințe, ceea ce este dificil în prezent din cauza complexității operațiunilor bancare”, a declarat Irvin Salinas Pineda, Specialist Prevenirea Fraudelor la Banco Mercantil del Norte.

„Se remarcă prin valoarea strategică în combaterea fraudelor de tip carding, fiind un element esențial al strategiei noastre de securitate cibernetică”, a adăugat Amairany Salinas Nolasco, Specialist Data Mining la Banco Ve por Más.

Lansarea are loc la mai puțin de un an după achiziția Recorded Future de către Mastercard, pas ce marchează extinderea companiei dincolo de zona clasică a plăților, către soluții integrate de analiză cibernetică.

Mastercard Threat Intelligence este deja disponibilă la nivel global pentru bănci, procesatori și alți actori din ecosistemul de plăți.