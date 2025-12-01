Numărul atacurilor digitale sofisticate a înregistrat o creștere alarmantă în 2025, potrivit unui raport recent al companiei Sumsub, citat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Specialiștii avertizează că tehnologiile de inteligență artificială au permis escrocilor să treacă de la fraude simple la operațiuni extrem de complexe și greu de detectat.

Datele centralizate arată că ponderea fraudelor sofisticate a crescut de la 10% în 2024 la 28% în acest an, marcând o tranziție clară de la atacurile de masă la acțiuni de precizie. Cele mai frecvente metode rămân atacurile de tip phishing (45%), urmate de exploatarea breșelor la furnizori (36%). Tot mai des, escrocii utilizează identități sintetice generate de AI și sisteme autonome capabile să execute fraude în mai mulți pași cu intervenție umană minimă.

„Lupta globală împotriva fraudei digitale a devenit mult mai complicată, criminalii cibernetici trecând de la atacuri oportuniste de mare volum la operaţiuni sofisticate, conduse de inteligenţă artificială; acestea nu doar că sunt mai greu de detectat, dar pot provoca şi daune substanţial mai mari. O analiză a datelor provenite din peste patru milioane de tentative de fraudă, precum şi sondaje realizate pe 300 de profesionişti în fraudă şi risc şi alţi 1.200 de utilizatori finali, (…) a evidenţiat ceea ce compania de verificare a identităţii a descris drept o „schimbare notabilă către sofisticare” în ultimul an. Fraudele care implică tehnici avansate de înşelăciune, inginerie socială, identităţi generate de AI şi manipularea telemetriei au crescut cu 180% faţă de anul anterior, iar ponderea acestor incidente în volumul total al fraudelor a crescut de la 10% în 2024 la 28% în 2025″, notează specialiştii de la Samsub.

În SUA, deși rata totală a fraudelor a scăzut cu 15% comparativ cu anul precedent, aproximativ 21% dintre incidente au implicat utilizarea de identități sintetice sau persoane generate de AI, semnalând o tendință globală îngrijorătoare.

Raportul subliniază modul în care AI a industrializat frauda în 2025: modele generative sunt folosite pentru a produce documente identitare aproape perfecte, de la pașapoarte și permise de conducere până la facturi, cu holograme și fonturi realiste. În plus, sistemele text-to-video permit crearea de deepfake-uri convingătoare, capabile să păcălească verificările de liveness.

Mai alarmant este faptul că apar deja agenți AI care pot gestiona întregul lanț al fraudei autonom, combinând inteligența artificială generativă cu automatizarea și învățarea prin întărire pentru a crea identități sintetice și a interacționa cu sistemele de securitate în timp real. Aceștia sunt încă în stadiu incipient, dar specialiștii estimează că ar putea deveni omniprezenți în următorii 18 luni.

„Nu sunt boţi tradiţionali. Ei combină inteligenţa artificială generativă, cadre de automatizare şi învăţare prin întărire pentru a crea identităţi sintetice, a interacţiona în timp real cu sistemele de verificare şi a-şi ajusta comportamentul în funcţie de rezultat. Sunt încă în stadiu incipient astăzi, dar traiectoria actuală indică faptul că ar putea deveni mainstream în următoarele 18 luni, mai ales în reţelele de fraudă organizată. Asta înseamnă evoluţie. Am trecut de la escrocherii de mare volum şi cu calificare scăzută, pe care apărările le pot filtra, la atacuri proiectate cu precizie, concepute special pentru a ocoli sistemele avansate de verificare”, explică şeful departamentului AI al Sumsub, Pavel Goldman-Kalaydin.

Pentru a contracara acest val de fraude, organizațiile trebuie să adopte măsuri stricte de securitate: verificări ale identității pe mai multe niveluri, instrumente AI de detectare a fraudei, analize comportamentale și partajarea informațiilor de intelligence despre amenințări.