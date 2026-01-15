Ideea că „mașinile deschise la culoare sunt mai sigure” apare de ani buni în discuțiile despre trafic. În spate nu sunt doar păreri ale șoferilor, ci și analize făcute pe baze mari de date. Un exemplu des citat vine din cercetările Monash University Accident Research Centre, care au analizat accidente rutiere raportate oficial.

Pe scurt, studiul MUARC a arătat că există o relație semnificativă între culoarea vehiculului și riscul de accident. În aceste rezultate, alb a fost folosit ca reper, iar mai multe culori au ieșit cu risc mai ridicat. Lista include negru, albastru, gri, verde, roșu și argintiu, raportate la alb. Practic, concluzia a fost că anumite culori apar mai frecvent în accidente decât albul.

În materiale de sinteză care folosesc date din aceeași zonă de cercetare, diferențele sunt prezentate și mai direct.

De exemplu, negrul a fost asociat cu un risc mai mare cu aproximativ 12% față de alb, în timp ce griul a fost asociat cu aproximativ 11% mai mult. Argintiul apare și el peste alb, cu o diferență de aproximativ 10%, conform aceluiași rezumat.

În mod simplu, albul rămâne una dintre culorile care ies cel mai bine în statistici atunci când este comparat cu nuanțe foarte populare în trafic, cum sunt negrul sau griul.

Totuși, nu toate cercetările ajung la aceeași ierarhie exactă. Un studiu publicat în British Medical Journal, realizat în Auckland, Noua Zeelandă, a investigat riscul de accident cu răniri serioase și a arătat rezultate care au atras atenția.

Autorii au raportat că argintiul a fost asociat cu un risc mai mic în acel set de date. Această diferență față de alte analize arată că subiectul depinde mult de metodologie, de țară, de parc auto și de felul în care sunt colectate datele.

Explicația cea mai des folosită pentru diferențele dintre culori este vizibilitatea în trafic. O mașină trebuie văzută rapid, din unghiuri diferite, în condiții care se schimbă constant. Alb, crem și alte nuanțe deschise creează de obicei un contrast mai bun cu asfaltul, cu umbrele și cu fundalul general al drumului.

În schimb, mașinile negre sau gri pot deveni mai greu de observat în anumite momente ale zilei. Seara, în ploaie sau în lumină slabă, o culoare închisă se poate „amesteca” mai ușor cu mediul. Și în oraș, printre multe mașini parcate și clădiri întunecate, contrastul contează.

Există și un detaliu interesant despre culorile neutre, cum este argintiul. Mulți șoferi le aleg pentru că arată bine și sunt ușor de întreținut. Dar tocmai această nuanță apropiată de asfalt și de cerul înnorat poate reduce vizibilitatea în anumite condiții. Asta explică de ce, în unele studii, argintiul nu iese neapărat ca fiind avantajat.

Chiar dacă studiile arată diferențe între culori, asta nu înseamnă că o culoare „provoacă” accidente. Statisticile pot surprinde tendințe, dar nu pot controla perfect fiecare factor din trafic. De exemplu, două mașini identice, una albă și una neagră, pot avea rezultate diferite în funcție de cum sunt conduse.

Contează foarte mult farurile, stopurile și luminile de zi. Contează și cât de curată este mașina, pentru că un alb murdar sau un gri plin de praf își poate pierde avantajul de contrast. În plus, contează și unde circulă mașina cel mai mult, în oraș sau pe drumuri naționale. Contează și orele la care este folosită, ziua sau noaptea.

În final, culoarea poate fi doar o piesă mică dintr-un puzzle mult mai mare. Totuși, datele existente arată că nu e chiar un mit. Dacă cineva caută un criteriu în plus când își alege mașina, albul și alte nuanțe deschise sunt, în general, mai bine poziționate în astfel de comparații.