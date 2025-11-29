Primăria Napoli a introdus noi măsuri dure menite să limiteze circulația vehiculelor poluante, parte a eforturilor de implementare a Planului Regional de Protecție a Calității Aerului și de respectare a normelor europene. Restricțiile, valabile până la 31 martie 2026, se aplică de luni până vineri, între orele 8:30 și 18:30, vizând în special autoturismele și vehiculele comerciale mai vechi.

Conform ordinului emis în noiembrie, sunt interzise vehiculele Euro 0 și Euro 1, autoturismele diesel și vehiculele comerciale diesel până la Euro 5, precum și motocicletele și mopedurile Euro 2 sau mai vechi. Excepții se aplică pentru transportul public, serviciile de urgență, taxiuri, vehicule pentru persoane cu dizabilități, mașini istorice și alte vehicule de utilitate publică. Traseele principale de autostradă din oraș, precum A1 Napoli-Roma și A3 Napoli-Salerno, rămân neafectate.

Măsurile vin ca răspuns la nivelurile alarmante de poluare înregistrate în Napoli. Date recente colectate de Observatorul Mobilității Urbane Sustenabile în colaborare cu ISDE Italia arată că orașul se situează în topul zonelor cu cele mai mari concentrații de PM10 și NO₂. Stația de monitorizare de la Ospedale Pellegrini a depășit de 56 de ori limita zilnică pentru particulele PM10 într-un an, dublând limita europeană stabilită pentru protecția sănătății.

Impactul poluării asupra sănătății locuitorilor este sever. Expunerea constantă la substanțe toxice poate provoca dureri de cap, iritații ale pielii, alergii, greață și tulburări de somn. De asemenea, expunerea prelungită crește riscul de afecțiuni cardiace, astm, probleme de fertilitate și îmbătrânire prematură a pielii, iar pentru gravide poate afecta dezvoltarea fătului.

Autoritățile speră ca restricțiile să contribuie la reducerea semnificativă a poluării și la protejarea sănătății publice, încurajând trecerea la vehicule mai curate și alternative de transport durabile.

Conform ultimelor măsurători, Milano domină topul celor mai poluate orașe, cu un indice AQI de 82, urmat de Pavia și Padova, cu valori apropiate. Alte orașe nordice, precum Bergamo și Bolzano, prezintă, de asemenea, niveluri ridicate de poluare, în timp ce Roma și Florența înregistrează valori moderate, iar orașele din sud, precum Pignataro Maggiore și Messina, se situează în partea inferioară a clasamentului poluării.

În ceea ce privește anul 2024, Muzza di Cornegliano Laudense, din regiunea Lombardia, s-a evidențiat drept localitatea cu cel mai ridicat nivel de poluare.

Pe de altă parte, clasamentul orașelor cu aer curat arată o imagine diferită. Brescia conduce topul celor mai puțin poluate zone, urmată de Messina și Pignataro Maggiore.

Sardinia se remarcă prin Portoscuso, care în 2024 a fost considerat orașul cu aerul cel mai curat din Italia. De asemenea, orașe mai mari, precum Roma și Florența, se află în poziții intermediare, demonstrând că poluarea nu afectează uniform întreg teritoriul țării.