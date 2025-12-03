Rutte a precizat că nu intenționează să reacționeze la fiecare declarație venită din partea Kremlinului, semnalând că astfel de amenințări fac parte din arsenalul politic, nu neapărat din cel militar. În opinia sa, gesturile spectaculoase, uniformele, declarații alarmiste, nu garantează realitatea intențiilor beligerante.

Totuși, oficialul NATO a avertizat că este esențial ca aliații să rămână vigilenți: Rusia continuă să reprezinte o amenințare serioasă pe termen lung, iar Alianța trebuie să se pregătească pentru scenarii complicate. El a subliniat recent că, odată cu finalul războiului din Ucraina, pericolul nu dispare, Rusia poate rămâne o forță destabilizatoare pentru Europa și pentru ordinea internațională.

Declarațiile lui Rutte vin în contextul în care Putin a revenit cu avertismente dure: potrivit liderului de la Kremlin, Rusia ar putea ataca Europa dacă consideră că interesele sale sunt amenințate, un mesaj care a reaprins îngrijorările legate de securitatea pe continent.

În paralel, NATO reiterează apelul pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare. Rutte spune că alianța trebuie să își consolideze capacitățile militare, pentru a descuraja orice tentativă de agresiune împotriva statelor membre. Aceasta include investiții în capacitatea de reacție rapidă, dotări moderne și întărirea cooperării strategice între aliați.

În declarațiile sale pentru presă, secretarul‑general al NATO a transmis un mesaj clar: Europa trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate și să nu se lase intimidată de retorica Moscovei. Decizia de astăzi, spune Rutte, va influența pacea de mâine.

Rutte a mai subliniat că, deși retorica Rusiei poate fi alarmantă, aliații trebuie să mențină o abordare calmă și să evite escaladarea prin reacții exagerate. În acest sens, el a reiterat importanța coordonării între statele membre NATO și consolidarea mecanismelor de comunicare strategică pentru a gestiona orice amenințare potențială.

În același timp, oficialul a amintit că politica NATO nu vizează confruntarea directă cu Rusia, ci descurajarea agresiunii prin prezență defensivă și pregătire adecvată. Reafirmând angajamentul Alianței față de securitatea colectivă, Rutte a precizat că măsurile adoptate urmăresc protecția tuturor membrilor și menținerea stabilității în Europa.

Oficialii europeni și cei ai NATO monitorizează îndeaproape evoluțiile militare și politice din regiune, subliniind necesitatea de a menține o strategie echilibrată între descurajarea agresiunii și evitarea tensiunilor inutile. Rutte a evidențiat că statele membre trebuie să continue să investească în apărare, să își modernizeze forțele armate și să coopereze strâns în domeniul informațiilor, astfel încât orice acțiune neprevăzută a Rusiei să poată fi contracarată rapid și eficient, fără a pune în pericol stabilitatea europeană sau pacea regională.