Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, a anunțat Administrația Prezidențială.

”Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcţie a unui consilier prezidenţial se modifică şi va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională”, arată comunicatul oficial.

Cotroceniul precizează că Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

În septembrie, președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Marius-Gabriel Lazurca a fost rechemat din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, Republica Nicaragua, Republica El Salvador, Republica Costa Rica, Republica Guatemala, Republica Honduras și Belize.

Recent, Lazurca a fost menționat drept posibil candidat pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE).

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat numirile mai multor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor prelua atribuțiile în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.

Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui de a asigura o administrație profesionistă, eficientă și aliniată cu prioritățile mandatului său. În conformitate cu cadrul legal în vigoare, consilierii își vor desfășura atribuțiile cu respectarea legalității, responsabilității, profesionalismului și loialității față de Președinte.

Marius-Gabriel Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025;

Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;

Cosmin-Alexandru Soare-Filatov – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;

Andrei-Nicolae Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;

Nicoleta-Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;

Doinița-Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;

Ștefania-Georgiana Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;

Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;

Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;

Andreea-Mihaela Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;

Ștefan-Iulian Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;

Raluca-Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

Președintele României le transmite urări de succes în îndeplinirea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va sprijini consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării.