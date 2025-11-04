Într-un context economic dominat de scumpiri, inflație încă ridicată și presiuni sociale, deputatul Marius Budăi a explicat marți, la emisiunea România Politică de la Prima News, că PSD nu poate accepta o stagnare a salariului minim pe economie.

„În situaţia în care suntem acum, inflaţia care este persistentă chiar în ultima perioadă şi s-a ridicat şi a erodat foarte mult din puterea de cumpărare, să nu majorezi salariul minim, din punctul nostru de vedere al PSD, este o crimă socială”, a declarat fostul ministru al Muncii.

Budăi a subliniat că partidul său înțelege dificultățile mediului de afaceri, dar consideră că statul trebuie să contribuie la efortul financiar prin menținerea facilității fiscale de 300 de lei netaxați, aplicată în prezent salariaților cu venituri mici.

„Sunt de acord că nu este o perioadă uşoară pentru mediul de afaceri, tocmai de aceea noi, PSD, am spus că trebuie să păstrăm acei 300 de lei netaxaţi, astfel încât şi statul să participe la acest efort”, a explicat deputatul.

Potrivit lui Marius Budăi, aceasta este poziția oficială a PSD, care va fi susținută în ședințele coaliției de guvernare și de către ministrul Muncii în Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, organismul care reunește reprezentanți ai Guvernului, sindicatelor și patronatelor.

„Nu o să scădem deficitul sărăcind populaţia sub nicio formă. Inflaţia, altfel o simt cei cu salarii mari sau cu venituri mari, şi altfel o simt cei pentru care şi un leu, şi doi, sunt importanţi”, a adăugat Budăi, subliniind că măsurile de ajustare fiscală nu trebuie să afecteze populația cu venituri reduse.

Fostul ministru a reamintit că România trebuie să respecte directiva europeană privind stabilirea salariului minim adecvat, menționând că, odată cu noile proceduri simplificate ale Comisiei Europene, eventualele abateri ar putea atrage rapid o procedură de infringement.

„Trebuie discutat cu partenerii sociali, sindicate şi patronate de câte ori este nevoie. Am experienţa Consiliului Tripartit, ştiu poziţiile de acolo. Iar acei bani care vin într-o zi la cei cu salariul minim, clar se vor duce în secunda doi în consum, nu se vor duce spre economisire”, a explicat Marius Budăi.

El a argumentat că majorarea salariului minim ar avea efecte pozitive imediate în economie, stimulând consumul intern și reducând presiunile sociale.

Pe lângă creșterea salariului minim, social-democrații intenționează să promoveze și o majorare a valorii tichetelor de masă. Potrivit lui Budăi, PSD susține ca tichetele să crească de la 40 de lei la 50 de lei, măsură care ar urma să intre în pachetul de sprijin pentru angajați.

Această propunere vine în contextul în care prețurile alimentelor și costul vieții au crescut constant, iar sindicatele solicită actualizarea beneficiilor pentru a reflecta realitatea economică.