Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a lansat un apel public către Coaliția de guvernare, mediul de afaceri și angajați, solicitând creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026. El a subliniat că menținerea scutirii de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut este esențială pentru protejarea puterii de cumpărare a angajaților cu venituri mici și a cerut sprijinul Guvernului pentru mediul de afaceri în acest demers.

„Reglementările europene și necesitatea de a proteja puterea de cumpărare a salariaților cu venituri mici impun creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026. În acest sens este obligatoriu ca și Guvernul să sprijine mediul de afaceri în acest efort. Deci, trebuie să menținem facilitatea scutirii de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut”.

Marius Budăi a subliniat că angajatorii trebuie să trateze angajații cu respect și empatie, avertizând că scăderea puterii de cumpărare îi poate determina pe aceștia să plece să lucreze în străinătate. El a precizat că o astfel de situație ar afecta atât veniturile bugetare, cât și afacerile din România, și a insistat asupra colaborării dintre mediul de afaceri și Guvern pentru păstrarea forței de muncă în țară.

„Vă rog să vă tratați cu empatie și respect angajații. Resursa umană este cea mai importantă. Sărăcirea extremă a angajților, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, îi va determina pe aceștia să plece la muncă în străinătate. Nu este bine nici pentru veniturile de la buget, dar nici pentru afacerile din România. Este necesar ca mediul de afaceri și Guvernul să pentru a menține în țară forța de muncă de care avem nevoie”, a adăugat Budăi.

Fostul ministru i-a îndemnat pe angajații cu venituri mici să nu se lase influențați de promisiunile populiste ale partidelor, subliniind că acestea caută avantaje electorale fără a avea o bază economică solidă. El a accentuat necesitatea unei relații oneste și bazate pe respect reciproc între Guvern, mediul de afaceri și salariați.