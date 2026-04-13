Executivul britanic pregătește o legislație care ar putea modifica semnificativ raporturile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, în încercarea de a consolida cooperarea economică și politică după tensiunile geopolitice recente.

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, miniștrii intenționează să introducă un mecanism care să permită adoptarea rapidă a unor reguli europene, fără parcurgerea procedurii parlamentare clasice.

„Într-o evoluție importantă a eforturilor premierului britanic de a întări relațiile cu Europa după războiul din Iran, miniștrii de la Londra se pregătesc să înfrunte opoziția celor care acuză „trădare” față de ideea de „aliniere dinamică” cu UE, în cadrul unui nou proiect de lege privind resetarea relației UE–Regatul Unit.”

Proiectul legislativ vizează în special sectoare-cheie, precum comerțul cu alimente și băuturi sau piața certificatelor de emisii. Acesta ar oferi guvernului competența de a implementa rapid modificările legislative europene, atunci când sunt considerate de interes național.

Mecanismul se bazează pe așa-numitele „puteri ale lui Henric al VIII-lea”, care permit adoptarea de reglementări prin legislație secundară, fără dezbatere parlamentară completă pentru fiecare modificare.

Astfel, Parlamentul ar putea doar să aprobe sau să respingă pachetele legislative, fără posibilitatea de a le modifica, ceea ce ar accelera procesul de adaptare la regulile europene.

O sursă guvernamentală a explicat: „Suntem siguri că parlamentul va avea un rol în noile acorduri și în noile legi ale UE care se aplică în temeiul acestor acorduri.”

Miniștrii susțin că această strategie ar putea aduce beneficii economice semnificative, inclusiv creșterea productivității și reducerea birocrației pentru companii.

Potrivit acestora, măsura ar facilita implementarea rapidă a acordurilor comerciale și ar ajuta economia britanică să atenueze efectele instabilității internaționale, inclusiv pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Guvernul insistă că nu intenționează să revină la statutul de membru al pieței unice sau al uniunii vamale și nici să reintroducă libera circulație a persoanelor, linii roșii asumate după Brexit.

Inițiativa a generat reacții critice din partea experților și a opoziției, care avertizează că noul mecanism ar putea reduce controlul democratic asupra legislației.

Profesorul Anand Menon, director al think tank-ului UK in a Changing Europe, a atras atenția asupra riscurilor:

„Modificările reglementărilor din Regatul Unit ar trebui dezbătute în parlament și elaborate de politicieni”. „Realitatea este că semnăm un acord cu Uniunea Europeană care ne angajează să respectăm regulile lor, fie că ne place, fie că nu. Pericolul este că faceți o integrare secretă în UE.”

Acesta a recunoscut însă dilema guvernului:

„Acesta este compromisul urât al Brexitului”. „Tranzacționați controlul politic împotriva accesului economic, fără a avea un vot în sală.”

Adoptarea proiectului de lege ar putea declanșa conflicte politice majore, în special în rândul susținătorilor Brexitului. Partide precum Reform UK, condus de Nigel Farage, și-au concentrat deja mesajul pe teme precum imigrația și politicile climatice înaintea alegerilor regionale.

Surse guvernamentale indică faptul că executivul este pregătit pentru confruntări directe cu aripa eurosceptică, în contextul în care încearcă să redefinească relația economică cu UE.

„Cei mai îndrăzneți adepți ai liberului schimb și conservatori au fost întotdeauna pragmatici. Dar Nigel Farage este prea laș pentru a-și asuma această responsabilitate; nu ți-l poți imagina făcând vreun acord cu UE.”

Guvernul condus de Keir Starmer a accelerat eforturile de apropiere de UE după deteriorarea relațiilor internaționale și impactul economic al conflictelor recente.

După primul summit Regatul Unit–UE din 2025, cele două părți au convenit asupra unui „parteneriat strategic” pentru întărirea cooperării.

Premierul britanic a subliniat recent necesitatea unei colaborări mai strânse în domeniul comerțului și al apărării, în contextul instabilității globale, afirmând că Brexitul a provocat „daune profunde” economiei britanice.

Noua legislație propusă de Londra reflectă o schimbare de strategie: menținerea independenței politice, dar cu o apropiere economică mai mare de UE.

Rămâne de văzut dacă această abordare va reuși să echilibreze cerințele economice cu presiunile politice interne sau dacă va deschide un nou front de conflict în politica britanică.