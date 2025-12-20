Pensionarea prin raportare la numărul de ani de contribuții este o idee susținută de ministrul Muncii, Bärbel Bas, și marchează o schimbare față de abordarea tradițională care se baza strict pe vârstă. Această măsură este gândită pentru a oferi mai multă flexibilitate persoanelor care au început activitatea profesională mai târziu sau au avut pauze în carieră.

„Cred că ideea este fundamental destul de bună”, a spus el.

Ministrul federal al Muncii, Bärbel Bas (SPD), a subliniat că această abordare permite ajustarea pensionării în funcție de parcursul profesional individual și poate fi mai echitabilă pentru toți angajații, inclusiv pentru migranți.

Discuțiile recente din SPD arată că partidul se apropie de un consens privind această metodă, chiar dacă anterior se opunea majorării vârstei standard de pensionare. Experții consideră că schimbarea ar putea afecta în mod direct angajații care activează în sectoare cu cerințe fizice ridicate, cum sunt construcțiile, industria și îngrijirea.

Pensionarea până la 70 de ani este un subiect din ce în ce mai concret în CDU și în rândul economiștilor germani. Liderii conservatori, precum Jens Spahn, susțin deschis posibilitatea ca cetățenii să lucreze până la această vârstă în viitor. Ministrul Economiei, Katherina Reiche, propune ca vârsta de pensionare să fie ajustată după 2031, ținând cont de speranța de viață.

Un model frecvent invocat este Danemarca, unde vârsta de pensionare este legată de speranța de viață încă din 2006 și va ajunge la 70 de ani până în 2040. În contextul acestei evoluții, Germania poate folosi precedentul danez ca argument pentru reforme graduale, dar susținute, în sistemul de pensii.

Studiile Institutului German pentru Cercetări Economice (DIW) indică faptul că există potențial pentru creșterea ocupării în rândul persoanelor în vârstă, mai ales pentru cei cu educație superioară și stare bună de sănătate. Exemplele din Suedia, unde seniorii rămân activi mai mult timp și cu productivitate ridicată, susțin această abordare.

Pensionarea până la 70 de ani ridică provocări practice pentru angajații din sectoare fizice, cum sunt construcțiile și industria, dar și pentru personalul din îngrijire. Această decizie îi va afecta și pe românii care s-au stabilit și muncesc în Germania. Prelungirea vieții active necesită nu doar reforme ale sistemului de pensii, ci și politici de promovare a sănătății și dezvoltare profesională continuă.

Experții subliniază că sprijinul pentru pensionarii care caută un loc de muncă ar putea fi extins prin intermediul Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În plus, programele de recalificare și adaptare la cerințele moderne ale pieței muncii devin esențiale pentru menținerea productivității și siguranței angajaților mai în vârstă.