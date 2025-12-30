Deputatul AUR a transmis, printr-o postare pe Facebook, că deciziile fiscale recente arată o lipsă de înțelegere atât a principiilor economice fundamentale, cât și a realităților din mediul economic actual. În opinia sa, statul român repetă greșeli cunoscute, ignorând faptul că majorarea taxelor descurajează activitatea economică și reduce baza de impozitare.

Eduard Koler a atras atenția asupra faptului că firmele și banii părăsesc România ca reacție directă la creșterea impozitelor. El susține că mediul privat nu devine mai responsabil în urma presiunii fiscale, ci caută soluții pentru a evita taxele ridicate, inclusiv prin relocarea activităților în alte state.

Deputatul a menționat că numeroase companii se mută în Bulgaria, autovehiculele sunt înmatriculate tot acolo, iar capitalul financiar este transferat peste graniță, în timp ce statul român rămâne doar cu birocrația și discursurile despre solidaritatea fiscală.

În evaluarea sa, efectele măsurilor fiscale sunt exact opuse celor promise de guvernanți. Koler afirmă că aceste politici nu duc la creșterea bugetului de stat, nu contribuie la reducerea poluării și nici nu generează modernizarea infrastructurii. Singurul rezultat concret, potrivit deputatului, este dispariția contribuabililor care ar trebui să susțină financiar sistemul public.

„Exact așa funcționează prostia fiscală: cu cât mărești mai mult taxele, cu atât încasezi mai puțin, iar statul român reușește din nou performanța de a demonstra că nu înțelege nici economia de manual, nici realitatea din teren. Când impozitele cresc, oamenii nu devin mai „responsabili”, ci mai mobili: firmele se mută în Bulgaria, mașinile se înmatriculează în Bulgaria, banii pleacă în Bulgaria, iar statul român rămâne cu hârtiile, cozile și discursurile despre „solidaritate fiscală”. Nu dispare poluarea, nu crește bugetul, nu se modernizează nimic; dispare doar contribuabilul, exact cel pe care te bazezi să-ți plătească sistemul”, a scris deputatul.

În final, parlamentarul AUR a formulat acuzații de auto-sabotaj economic la adresa statului român. El subliniază că politicile fiscale actuale se întorc împotriva propriilor obiective și plasează România într-o poziție dezavantajoasă în raport cu alte țări europene.

Potrivit lui Eduard Koler, statul ajunge să taxeze până când alungă contribuabilii, iar ulterior se confruntă cu lipsa veniturilor, în timp ce statele vecine profită de această situație. Astfel, deputatul susține că România nu este o țară săracă, ci una care se remarcă prin politici fiscale ce produc efecte inverse, ajungând să fie un exemplu negativ la nivel european.

„Rezultatul este o capodoperă administrativă: statul taxează până alungă, apoi se miră că nu mai are ce încasa, în timp ce vecinii râd și numără bani. România nu este săracă, este campioană la auto-sabotaj, iar la capitolul politici fiscale care produc efectul invers suntem, fără exagerare, top prostie în Europa”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.