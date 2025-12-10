Cristian Păun a explicat că o parte semnificativă a salariului minim este reprezentată de taxe și contribuții plătite către stat. În opinia sa, atunci când se discută despre majorarea salariului minim, se evită faptul că o bună parte din această creștere nu ajunge efectiv la angajat, ci se întoarce la bugetul public.

Economistul a arătat că, din acest punct de vedere, creșterea salariului minim echivalează cu o creștere a taxării muncii suportate de mediul privat. El a transmis că această povară suplimentară este plasată pe umerii antreprenorilor, într-un moment în care aceștia se confruntă deja cu presiuni economice crescute.

„Salariul minim … Jumătate din el sunt taxe. Deci jumătate din povestea cu „să creștem salariul minim” este despre hai să mai creștem niște taxe pe spinarea privatului. Are de unde, mama lui de chiabur”, spune acesta într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Cristian Păun, salariul minim nu este relevant doar pentru mediul privat, ci reprezintă și baza de calcul pentru multe venituri din sectorul public. Din acest motiv, economistul consideră că solicitările de majorare a salariului minim sunt legate în mod direct de impactul asupra cheltuielilor salariale ale statului.

El a explicat că povestea majorării salariului minim este prezentată ca fiind una despre protejarea angajaților vulnerabili, însă în realitate are un efect important asupra veniturilor bugetarilor. În opinia sa, acest mecanism riscă să fie folosit ca instrument bugetar, fără a ține cont de consecințele asupra companiilor private.

„Salariul minim este baza de calcul a multor salarii din sectorul bugetar. Deci povestea cu „trebuie să creștem salariul minim” este despre bugetari. Nu despre chiaburii de antreprenori, mama lor de bandiți și ticăloși, să plătească, au de unde”, scrie Păun.

Economistul a atras atenția asupra relației dintre inflație și creșterea forțată a salariilor. El a explicat că majorarea salariului minim duce automat la creșterea costurilor pentru firme, iar aceste costuri se reflectă, inevitabil, în prețurile finale.

Cristian Păun a susținut că, în cazul în care firmele nu pot transfera aceste costuri către consumatori, alternativa rămâne falimentul. Acest proces generează, la rândul său, noi creșteri de prețuri și presiuni suplimentare pentru noi majorări salariale, alimentând astfel o spirală economică nocivă.

„Salariul minim este parte a unei povești extrem de nasoale: spirala inflație-salarii. Crește inflația, obligăm patronii să crească salariile care sunt costuri mai mari ce se vor duce direct și integral în prețuri. Dacă nu se duc, alternativa este falimentul. Asta va duce la o creștere nouă de prețuri, motiv pentru un salariu minim și mai mare. Și tot așa”, spune economistul.

În analiza sa, Cristian Păun a subliniat că sectorul privat traversează de mai multe trimestre o perioadă de recul, caracterizată prin comenzi mai puține, producție redusă și vânzări în scădere. În acest context, impunerea unor costuri suplimentare este, în opinia lui, contraproductivă.

El a arătat că majorarea salariului minim într-un asemenea moment este o măsură prociclică, care agravează dificultățile existente. Economistul a explicat că exact astfel de decizii au contribuit, în trecut, la slăbirea treptată a mediului privat și la adâncirea dezechilibrelor economice.