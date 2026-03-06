Președintele Maia Sandu a declarat recent că nu are intenția de a candida în România, răspunzând unor zvonuri apărute pe rețelele sociale.

„Nu candidez şi respect Constituţia. Vreau să-i rog pe oamenii care scriu asemenea lucruri că fac rău societăţii noastre şi încrederii în Constituţie. Este foarte bine că e limitat în Constituţie termenul pentru preşedinte şi sper să rămânem în continuare o democraţie. Vă rog să nu mai scrieţi asta nici cei bine intenţionaţi, nici cei prost intenţionaţi”, a declarat Maia Sandu la Jurnal TV, conform NewsMaker.md.

În cadrul aceluiași interviu, Maia Sandu a precizat că nu va candida pentru un al treilea mandat în R. Moldova, respectând strict Articolul 80 din Constituția Republicii Moldova, care prevede că „nicio persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult două mandate consecutive”.

„De ce să candidez în România? România are un preşedinte, un preşedinte bun. Noi avem aici încă multe lucruri şi eu pot să contribui la dezvoltarea acestei ţări şi din alte funcţii sau locuri de muncă, ca să zic aşa”, a conchis Maia Sandu.

Maia Sandu este primul președinte ales prin vot direct în Republica Moldova care obține două mandate consecutive. Anterior, Vladimir Voronin a avut două mandate, însă a fost ales de Parlament, nu prin vot popular. Această realizare a consolidat poziția Moldovei pe plan internațional și a asigurat continuitate în politicile de dezvoltare și reformă.

„Nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult două mandate consecutive”, arată articolul 80 din Constituţia Republicii Moldova.

Președintele a mai subliniat că viitorul lider al R. Moldova trebuie să fie capabil să mențină relații solide cu partenerii externi și să promoveze țara pe scena internațională. Alegerea acestuia, a precizat Maia Sandu, aparține în totalitate cetățenilor.